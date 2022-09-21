Пропаганда спихнула проигрыш в Харьковской области на "мобиков": они обиделись на россию

На оккупированном Донбассе мужчин принудительно мобилизуют в росармию. Из-за частичной мобилизации эти процессы могут повториться и в россии.

На оккупированных территориях увидели, что россия не так могущественна, как им доказывали 8 лет. Об этом для 24 канала рассказал Сергей Гармаш – журналист, бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе.

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"Это стало психологическим триггером для путина, чтобы начать проведение "референдумов". Это эмоциональная реакция и на наше контрнаступление, и на то, как мир начал после этого относиться к нему", – отметил Гармаш.

Люди боятся за свое будущее

По словам Гармаша, настроения на оккупированных территориях Донбасса и Луганщины действительно серьезно изменились. Люди входили в так называемую спецоперацию с надеждой, что она даст им мир, но она ухудшила им жизнь и принесла еще большую войну.

Они почувствовали, что россия их просто использует, даже после освобождения нами Харьковщины, россияне объясняли, что там были мобилизованы из псевдореспублик. Конечно, это оскорбляет людей, которых принудительно отправили воевать и не дали даже оружие и снаряжение,

– рассказал журналист.

Он считает, что люди не верят во всемогущество россии. По мнению Гармаша, это отразится и на результатах "референдума". Все опасаются за свое будущее.

"После объявления россией частичной мобилизации этот страх только усилился, потому что это уже не спецоперация, а война. И именно на Донбассе будут проходить самые страшные события", – добавил Гармаш.

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