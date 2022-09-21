На окупованих територіях побачили, що росія не така могутня, як їм доводили 8 років. Про це для 24 каналу розповів Сергій Гармаш – журналіст, колишній представник України в Тристоронній контактній групі.

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"Це стало психологічним тригером для путіна, щоб почати проведення "референдумів". Це емоційна реакція і на наш контрнаступ, і на те, як світ почав після цього ставитись до нього", – зазначив Гармаш.

Люди бояться за своє майбутнє

За словами Гармаша, настрої на окупованих територіях Донеччини та Луганщини дійсно серйозно змінилися. Люди входили у так звану спецоперацію з надією, що вона дасть їм мир, але вона погіршила їм життя і принесла ще більшу війну.

Вони відчули, що росія їх просто використовує, бо навіть після звільнення нами Харківщини, росіяни пояснювали, що там були мобілізовані з псевдореспублік. Звичайно, що це ображає людей, яких примусово відправили воювати й не дали навіть зброї та спорядження, – розповів журналіст.

Він вважає, що люди не вірять у всемогутність росії. На думку Гармаша, це відіб'ється і на результатах "референдуму". Всі бояться за своє майбутнє.

"Після оголошення росією часткової мобілізації цей страх лише посилився, бо це вже не спецоперація, а війна. І саме на Донбасі відбуватимуться найстрашніші події", – додав Гармаш.

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