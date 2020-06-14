Оккупированный Россией Донбасс полностью остался без украинской мобильной связи. Оператор Vodafone Ukraine не работает на территории отдельных районов Донецкой области из-за аварии.

Связь на Донбассе не работает из-за аварии на линии. Об этом сообщили на горячей линии оператора, передает 24 канал.

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В то же время у Vodafone уточнили, что ремонтные работы уже проводятся, однако сроков решения проблемы пока не называют. По состоянию на 15:30 на номера Vodafone в отдельных районах Донецкой области невозможно дозвониться.

Оккупационная "власть" сообщила об отсутствии связи Vodafone из-за повреждения телекоммуникационной сети.

Проблемы с мобильной связью на оккупированных территориях

В отдельных районах Луганской области украинской мобильной связи нет уже неделю . Вероятно, боевики обесточили оборудование Vodafone.

. Вероятно, боевики обесточили оборудование Vodafone. До этого в Министерстве по вопросам реинтеграции оккупированных территорий заявили, что отдельные районы Луганской области охватили забастовки, а боевики похитили нескольких активистов .

. Сами оккупанты утверждают, что это Украина отключила мобильную связь. Сделала это якобы она из-за того, что оккупационная власть приняла закон, который признал русский язык государственным.

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Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала