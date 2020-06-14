Окупований Росією Донбас повністю залишився без українського мобільного зв'язку. Оператор Vodafone Ukraine не працює на території окремих районів Донецької області через аварію.

Зв'язок на Донбасі не працює через аварію на лінії. Про це повідомили на гарячій лінії оператора, передає 24 канал.

Важливо Частина окупованої Луганщини п'ятий день без мобільного зв'язку від Vodafone: причини

Водночас у Vodafone уточнили, що ремонтні роботи вже проводяться, однак строків розв'язання проблеми поки що не називають. Станом на 15:30 на номери Vodafone в окремих районах Донецької області неможливо додзвонитися.

Окупаційна "влада" також повідомила про відсутність зв'язку Vodafone через пошкодження телекомунікаційної мережі.

Проблеми з мобільним зв'язком на окупованих територіях

В окремих районах Луганської області української мобільного зв'язку немає вже тиждень . Ймовірно, бойовики знеструмили обладнання Vodafone.

. Ймовірно, бойовики знеструмили обладнання Vodafone. До цього у Міністерстві з питань реінтеграції окупованих територій заявили, що окремі райони Луганської області охопили страйки, а бойовики викрали кількох активістів.

Самі окупанти переконують, що це Україна відключила мобільний зв'язок. Зробила це нібито вона через те, що окупаційна влада прийняла закон, який визнав російську мову державною.

Актуально Ворог безперестанку гатить по позиціях ЗСУ: один український захисник загинув, двоє – поранені



Мапа окупованих територій / Інфографіка 24 каналу