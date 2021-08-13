В оккупированной Керчи – потоп: жителей готовят к эвакуации
13 августа 2021 , 11:11Читати новину українською
Источник:"Крым. Реалии"
Во временно оккупированном Крыму из-за сильных дождей затопило центральные улицы города Керчи. Местных жителей готовят к эвакуации.
Улицы Керчи затопило
В результате непогоды большое количество воды наблюдают на перекрестке Самойленко и улицы Борзенко, улицы Еременко – эти районы перекрыты.
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Отмечается также, что в связи с непогодой маршруты некоторых автобусов пришлось изменить. В то же время совсем не работает электрический транспорт.
Людей готовят к эвакуации
Российские оккупанты говорят местным жителям готовиться к эвакуации. Отдельно:
- принять все меры по минимизации последствий возможных подтоплений жилых и хозяйственных помещений;
- подготовить документы и предметы первой необходимости, медикаменты, вещи и запас продуктов питания.
Непогода в оккупированном Крыму: что известно
- В оккупированном Крыму 12 августа выпало 78 миллиметров осадков. Это соответствует почти двум месячным нормам.
- У восточного побережья в ближайшие сутки ожидаются волны высотой до двух метров.
- На 13 и 14 августа объявлено штормовое предупреждение из-за ожидаемых обильных осадков на востоке полуострова.
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