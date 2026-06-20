Каждый день рисковал жизнью, чтобы помогать другим: невероятная история мужества жителя Херсона в условиях оккупации

Во время оккупации и после освобождения Херсона местные жители не только выживали в условиях постоянной угрозы, но и помогали другим. Часть таких историй остаётся анонимной из соображений безопасности, но именно они показывают, как работает украинское гражданское сопротивление.

Координатор организации NOVACT Международного института ненасильственных действий в Восточной Европе Карлос Бадон рассказал "24 Каналу" одну из таких историй. Речь идет о жителе Херсона, который с первых дней оккупации организовывал медицинскую помощь, эвакуацию людей и ежедневно рисковал жизнью ради тех, кто нуждался в поддержке.

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Лекарства через российские блокпосты

Когда Карлоса Бадона попросили вспомнить историю, которая больше всего его поразила, он рассказал об одном жителе Херсона. Его имя не называют из соображений безопасности. Этот мужчина оставался в городе с первых дней оккупации и сразу включился в работу, которая помогала людям выжить под российским контролем.

Уже с первого дня он организовывал доставку медицинской помощи, эвакуацию людей, оказавшихся в опасности из-за оккупации, а также координировал усилия с другими участниками гражданского сопротивления,

– рассказал Бадон.

Самой опасной частью этой работы были поездки по оккупированной Херсонской области. Чтобы доставить лекарства тем, кто в них нуждался, мужчине приходилось проходить российские блокпосты, где любое подозрение могло стоить ему свободы или жизни.

Этот человек ежедневно рисковал жизнью, пересекая десятки блокпостов в оккупированной Херсонской области, чтобы доставить медицинскую помощь тем, кто в ней нуждался,

– отметил координатор NOVACT в Восточной Европе.

Для Бадона эта история стала примером стойкости украинцев. Даже в условиях оккупации люди не только пытались выжить сами, но и искали способы поддерживать других, эвакуировать тех, кто находился в опасности, и поддерживать связь между участниками гражданского сопротивления.

Связь между людьми как форма сопротивления

Этот человек и сейчас остается в Херсоне. Его работа уже не ограничивается только помощью с лекарствами или эвакуацией: он продолжает поддерживать контакт с другими активистами гражданского сопротивления и помогает людям не терять чувство общности в городе, который живет под постоянной угрозой.

Знаете, какая сейчас ситуация в Херсоне? Город ежедневно подвергается ударам вражеских дронов. Дошло до того, что эту ситуацию называют "сафари на людей",

– сказал Бадон.

Несмотря на это, херсонцы ищут способы сохранить нормальную человеческую жизнь. Один из таких способов — ролевые игры, с помощью которых активисты налаживают связи с местными жителями, поддерживают их стойкость и дают возможность хотя бы на время вырваться из постоянного страха.

Несмотря на обстоятельства, люди находят в себе силы поддерживать связь друг с другом, пытаясь нормализовать человеческие отношения,

– отметил координатор NOVACT в Восточной Европе.

Для него эта инициатива также является проявлением украинского сопротивления. В городе, который ежедневно подвергается атакам, люди не только выживают, но и восстанавливают связи между собой, поддерживают друг друга и возвращают в жизнь хотя бы часть обыденности.

Смелость, которая повторяется в разных городах

История жителя Херсона — лишь одна из многих, которые команда NOVACT видела за годы полномасштабной войны. Бадон говорит не об единичных случаях, а о целой сети человеческого мужества, которая проявлялась в разных регионах Украины одновременно.

За последние 3–4 года мы собрали сотни конкретных историй об акциях ненасильственного сопротивления. Все они происходили одновременно в разных областях,

– рассказал он.

Среди таких историй — пожилая женщина, которая в первый день вторжения пыталась остановить российские танки голыми руками.

Для меня это очень сильная история о человеке, который рисковал своей жизнью, чтобы защитить Украину и безопасность людей в своей общине,

– отметил координатор NOVACT в Восточной Европе.

Его поразили и люди, которые едут в прифронтовые районы Сумской области, несмотря на ежедневные атаки дронов и ракет. Они разговаривают с семьями, которые не могут или не хотят уезжать, и убеждают их эвакуироваться из опасных мест.

Есть люди, которые добровольно едут туда, чтобы поговорить с этими семьями и убедить их, что они находятся в большой опасности и рискуют погибнуть,

– сказал Бадон.

Для него сила этих историй в том, что их организуют не государственные структуры, а представители гражданского общества. Именно такая ежедневная, зачастую незаметная работа показывает, как украинцы поддерживают друг друга даже там, где опасность стала частью повседневной жизни.

Карлос Бадон рассказал, как гражданское сопротивление в Херсоне не сломилось под оккупацией: смотрите видео