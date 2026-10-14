Крым без туристов и денег: что происходит на полуострове и почему родители возмущены действиями оккупантов

В оккупированном Крыму закрываются заведения, растут цены на продукты и ухудшается логистика. Украинский обозреватель рассказал о кризисе на полуострове, российской пропаганде и скандале вокруг заявлений о заборе крови у школьников без согласия родителей.

В оккупированном Крыму жители жалуются на отсутствие туристического сезона, закрытие заведений, резкое подорожание продуктов и проблемы со снабжением. В то же время на полуострове разразился скандал после заявления матери школьницы о заборе крови у ее ребенка без согласия родителей.

Бывший президент Мариупольского телевидения, волонтер и общественный деятель Николай Осиченко в интервью ведущей 24 Канала Екатерине Соляр объяснил, почему экономические проблемы не меняют отношения части крымчан к Путину. Также он рассказал о деятельности коллаборационистов в Мелитополе, службе российских срочников на оккупированных территориях и отношении оккупационной системы к местным жителям.

Крым остается без туристов, работы и денег

В Ялте массово освобождаются помещения, где раньше работали магазины, салоны и кафе. Были ли такие последствия туристического сезона ожидаемыми?

Еще летом мы предупреждали крымчан, что сезона не будет, люди останутся без заработка, а цены вырастут. Советовали искать возможность переехать, пока еще можно арендовать жилье в других регионах России.

Сейчас сделать это становится все сложнее. Люди не заработали денег за сезон, а продукты и другие товары продолжают дорожать. И чем дальше, тем меньше у них остается возможностей что-то изменить.

Но меня интересует другое. Даже столкнувшись с такими проблемами, часть крымчан продолжает считать, что Путин ни в чем не виноват.

Жительница Крыма жалуется на цены, отключения света и безработицу, хотя раньше подчеркивала свою поддержку Путина. Меняется ли ее отношение к российскому президенту?

Я думаю, она по-прежнему прекрасно относится к Путину. Для таких людей важны определенные моральные опоры, те самые российские "скрепы". И сейчас у них, по сути, остался только Путин.

"Яндекс" не работает нормально, возникают проблемы с Wildberries и другими сервисами, но Путин все равно молодец. Во всем виноваты какие-то чиновники, предприниматели, другие люди, только не он.

Если однажды они осознают, что Путин тоже несет ответственность за происходящее, боюсь, их жизнь станет очень печальной. Ведь придется отказаться от убеждений, за которые они так долго держались.

История с ценами лишь подтверждает то, о чем мы говорили еще летом. Не будет туристов, не будет денег, а расходы будут расти. Сейчас все это происходит, но признать причины своих проблем готовы далеко не все.

Россия закупает сухое молоко в Индии и овощи в Китае

На российском телевидении уже говорят о проблемах с перевозкой крымской продукции, разорении фермеров и импорте сухого молока из Индии. Как вы оцениваете такую ситуацию?

Сухое молоко из Индии – это просто позор. У России огромные территории, богатейшие земли, колоссальные площади. Можно развивать животноводство, выращивать скот и производить собственное молоко. Но зачем, если можно завозить сухое из Индии?

С китайским хреном та же история. Это же стыдно. Страна с такими ресурсами закупает за рубежом продукты, которые вполне могла бы выращивать самостоятельно.

При этом постоянно говорят об огромных возможностях российского сельского хозяйства. А потом выясняется, что даже с самыми простыми продуктами возникают проблемы.

Почему крымскую продукцию сложно доставлять на материк?

А много ли ее вообще производят? Это тоже большой вопрос. Ведь для любого производства нужны не только сырье и оборудование, но и упаковка, различные компоненты и материалы, которые необходимо завозить.

Если с логистикой проблемы, то как все это доставлять? Предприятие не может нормально работать, когда поставки постоянно затруднены. А потом еще нужно найти способ вывезти готовую продукцию.

Поэтому я и говорю о полном коллапсе. Они не могут нормально организовать перевозку крымских товаров, но сухое молоко из Индии каким-то образом завозят.

Когда-то в Россию поставляли американские куриные окорочка, так называемые "ножки Буша". Теперь дошли до сухого молока из Индии. Для страны, которая постоянно говорит о своем величии и самодостаточности, это очень показательно.

Коллаборационистов готовят к руководящим должностям на оккупированных территориях

Мелитопольский пропагандист Максим радуется разговору Трампа с Путиным и называет американского президента "нашим". Почему он так воспринимает эти события?

Максим сейчас чувствует себя на коне. Он недавно вернулся из Ростовской области, где был на форуме "Россия – страна возможностей". Туда свозили так называемых лидеров общественного мнения с оккупированных территорий и обучали, как в дальнейшем влиять на людей.

Кроме того, из таких участников формируют кадровый резерв для оккупационных управленческих структур. То есть если Мелитополь будет оставаться под оккупацией еще какое-то время, Максим вполне может претендовать на руководящую должность. Не исключено, что его даже захотят сделать главой города.

И теперь он вернулся с форума, услышал, что Трамп поговорил с Путиным, и почувствовал себя причастным к большой политике. Говорит: "Трамп наш". Как будто это какая-то его личная победа.

Но какое это имеет значение для жителей Мелитополя? Как не было бензина, так его и нет. Как были проблемы с логистикой и электроэнергией, так они и остались.

Ничего в повседневной жизни людей не изменилось, но Максим сейчас счастлив. Думаю, этот восторг довольно быстро пройдет.

Как договоренности Путина с Трампом согласуются с российской пропагандой об угрозе со стороны НАТО?

Вот это очень интересно. Соединенные Штаты поставляют Украине оружие, а российская пропаганда годами рассказывает, что НАТО стремится приблизиться к границам России.

И вот Путин решает продать Трампу дизельное топливо. То есть фактически помочь с топливом одной из стран-основательниц НАТО. Как это теперь будут объяснять людям, которых годами убеждали, что Америка – враг?

При этом Трамп очень настойчиво просит Украину не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Американские чиновники, как сообщалось, предупреждали, что в случае продолжения таких ударов США могут прекратить предоставлять разведывательные данные о целях на территории России.

Но если Украина прекратит атаковать НПЗ, американская разведывательная поддержка в отношении других объектов может продолжиться. И почему же тогда заключается эта особая дружба между Путиным и Трампом? Довольно странная дружба.

Я не понимаю, почему Максим так радуется. Он говорит, что это важная новость для Мелитополя, но никоим образом не объясняет, как эти договоренности помогут жителям города.

Максим также заявил о помощи Мелании Трамп в воссоединении детей с семьями. Что не так с его сообщением?

Он называет это особенно важной новостью для жителей Мелитополя. Но о каких именно детях и семьях идет речь? Я так и не понял.

Мы знаем, что Россия вывезла на свою территорию очень много украинских детей. Если речь идет об их возвращении в семьи, то это, конечно, хорошо. Но о ком конкретно говорит Максим? Какие семьи должны воссоединиться?

Он этого не объясняет. Получил определенные тезисы, прочитал их, и все. Есть методичка, есть определенные направления, которые нужно озвучить, а что за этим стоит, его уже не интересует.

И мне очень жаль людей, которые смотрят такие сообщения и воспринимают их как объяснение международной политики. Особенно жителей оккупированных территорий, которые и так находятся в сложном положении.

На самом деле ни Трамп, ни Путин не заботятся об их повседневных проблемах. Но местные пропагандисты продолжают убеждать людей, что очередной разговор двух президентов якобы все меняет.

Российские срочники служат в оккупированном Крыму

Женщина из Ростовской области переехала в Феодосию, где служит ее сын. Почему вас возмутила эта история?

Меня поражает, с какой гордостью она рассказывает о службе сына. Говорит, что Феодосия ее призвала, что она почувствовала какую-то особую связь с этим городом и решила там остаться.

Но ее сын находится на военной службе в оккупированном Крыму. И у меня возникает простой вопрос: что будет, если его задействуют в отражении атак беспилотников, как это может происходить со срочниками?

Где тогда будут похороны – в Шахтах Ростовской области или в Крыму? Об этом она задумывается, когда так гордится службой сына?

Я думаю, если с ним что-то случится, она будет винить не Путина, а Украину. Она не будет задавать вопросов, почему ее сына отправили служить на оккупированную территорию, где идет война.

Ведь речь идет о человеческой жизни. Она может оборваться в любой момент. И меня удивляет, насколько легкомысленно некоторые люди к этому относятся.

Как давно Россия использует срочников в войне?

Сейчас в сети много видео о том, как срочников заставляют подписывать контракты. Родственники пытаются этому противодействовать, оформляют доверенности, чтобы ребята не подписывали документы, обращаются в суды и выясняют, при каких обстоятельствах были заключены эти контракты.

Я очень хорошо помню 15 марта 2022 года, когда мы выезжали из Мариуполя в Запорожье. На дороге было примерно 24 или 26 российских блокпостов.

На первых стояли боевики так называемой "ДНР", на последних – кадыровцы, а между ними – российские военнослужащие. И на одном из блокпостов мои документы проверял совсем молодой парень. На вид – ребенок, очевидно, срочник.

Ему было стыдно. Он опускал глаза, смотрел в пол, весь покраснел. Было видно, что он даже не понимает, где оказался и что должен делать.

То есть Россия использует таких молодых парней как минимум с 2022 года, а возможно, и с 2014-го. И после всего этого женщина из Ростовской области с такой гордостью рассказывает, что ее сын служит в Крыму.

В Крыму заявили о заборе крови у детей без согласия родителей

Мать школьницы заявила, что у ее ребенка взяли кровь без предварительного согласия. Больница № 5 утверждает, что разрешения были, но женщина это отрицает. Что известно об этой истории?

Насколько я помню, эта женщина переехала в Крым из одного из российских регионов. Из какого именно, сейчас не скажу. Раньше она снимала видео о том, как ей нравится жизнь на полуострове, как она решила переехать туда с детьми.

А потом возникла история с забором крови у ее дочери. По ее утверждению, процедуру провели без предварительного согласия родителей, и из-за этого разгорелся большой скандал.

Раньше она восхищалась жизнью в Крыму, говорила, что даже с финансовыми трудностями как-то справится. А теперь столкнулась с тем, что ее собственного ребенка, как она утверждает, подвергли медицинской процедуре без ее разрешения.

И это уже совсем другое восприятие жизни на оккупированной территории. Одно дело, когда ты смотришь на чужие проблемы, и совсем другое, когда это касается твоей семьи.

Появились также заявления, что детей могут возить в больницы сдавать кровь раненым российским военным. Как вы это оцениваете?

Мне эта история напоминает фильм "Матрица", где людей подключили к системе и использовали как источник энергии. У меня возникает похожая ассоциация.

Для оккупационной системы люди на захваченных территориях – просто ресурс. Их интересы, права и желания отходят на второй план, если от них что-то требуется.

И если детей действительно забирают из школ, отвозят в больницы и берут у них кровь для раненых российских военных, это чрезвычайно цинично. Особенно если родители не давали на это согласия.

Женщина начала поднимать этот вопрос, но ее уже критикуют. Мол, нужно помогать российским военным, а она не хочет этого понимать.

Но почему ради этого должны использовать детей? И почему родители должны узнавать о медицинских процедурах уже после того, как их провели?

Могут ли ответственные за такие действия понести наказание?

Я очень сомневаюсь, что там кого-то накажут. По моему убеждению, такие вещи не могут происходить без ведома руководства. Хотя конкретные обстоятельства этой истории еще предстоит установить.

Меня поражает даже не столько само заявление о заборе крови, сколько реакция на него. Вместо того чтобы выяснить, было ли согласие родителей, женщине начинают объяснять, что она не права, потому что российским военным нужно помогать.

Для оккупационной системы это очень характерно. Потребности армии ставятся выше прав людей, а любые вопросы к действиям властей воспринимаются как нечто недопустимое.

Если сообщения этой женщины подтвердятся, это станет еще одним очень показательным примером такого отношения к людям на оккупированных территориях.

Коллаборационисты пытаются уехать из оккупированных городов в Россию

Телеведущая из Луганска переехала в Москву и гордится новой работой. Почему сотрудники оккупационных СМИ стремятся покинуть свои города?

Пусть уезжают. Для многих из тех, кто работает в оккупационных СМИ, это настоящая мечта.

Но меня удивляет, куда делся их местный патриотизм. До 2014 года в Донецке он был очень сильным. Я, например, не хотел переезжать ни в Киев, ни в Москву, ни в Астану, хотя меня приглашали на работу.

Я говорил: это мой город, я хочу жить и работать здесь. До 2022 года так же не хотел уезжать из Мариуполя в Киев. Мне было хорошо дома.

А сейчас многие люди, работающие на оккупированных территориях, стремятся оттуда уехать. И уже не обязательно в Москву. Готовы искать работу в Ростове, Таганроге, любых других городах, лишь бы только покинуть оккупированную территорию.

Потому что там страшно. И все эти рассказы о любви к родному городу очень быстро заканчиваются, когда появляется возможность работать где-то еще.

Она называет себя королевой и гордится тем, что после семи лет работы за кадром стала телеведущей. Сможет ли она надолго закрепиться в Москве?

Сейчас она убеждает себя, что достигла всего благодаря таланту и упорному труду. Называет себя королевой, говорит о короне, которую не собирается снимать. Пусть радуется, если для нее это настолько важно.

Но я бы не был так уверен, что все это навсегда. Сегодня ты нужен одному продюсеру, а завтра он найдет кого-то другого, и работа может закончиться.

Мы уже видели много подобных историй. Люди переезжали, рассказывали об огромных карьерных перспективах, а потом возвращались домой и объясняли, как сильно скучали по родному городу.

Не исключаю, что через какое-то время эта женщина тоже вернется в Луганск и будет говорить, что не смогла жить без него. Сейчас она уверена в своем успехе, но посмотрим, как долго он продлится.

Николай Осиченко о жизни в оккупированном Крыму: смотрите видео