Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, добавив, что оккупанты готовы придумать различные версии, только, чтобы не признавать своих проблем. На самом деле фото пожара свидетельствуют отнюдь не о камышах.

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Что на самом деле произошло в Мариуполе

Сначала российские захватчики пытались успокоить людей и убеждали, что якобы горит камыш. Далее говорили о громе и ударе в подстанцию. В конце концов они признали факт возгорания и добавили, что пожар потушили, правда, он был в другом конце города.

Уже утром 23 апреля оккупанты сообщили, что в Мариуполе сгорел дом. В результате этого погибла 68-летняя женщина. Но это снова было не в том месте, где сначала говорили о прилете.

Наблюдалось, что этот прилет был одновременно с грозой, поэтому она несколько скрасила "хлопок", те взрывы, которые прозвучали. Пылало довольно долго, далеко за полночь, а потом наши люди зафиксировали, что несколько "Уралов" выехали с этой территории в сторону Новоазовска,

– рассказал Петр Андрющенко.

Движение сопротивления сообщает, что на автомобилях повезли раненых, которые были в тяжелом состоянии. Ведь в Мариуполе нет возможности лечить тяжелые травмы, поэтому таких раненых доставляют в Новоазовск или в Ростов-на-Дону.

"Думаю, мы еще увидим, что произошло, насколько там "камыш" разгорелся и что будет дальше. Потому что это уже второй раз за неделю у нас "хлопает". Будем надеяться, что сезон "хлопка" в Мариуполе уже открыт", – добавил Андрющенко.

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