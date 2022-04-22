В оккупированный Новоайдар доставили почти 300 раненых и погибших захватчиков

22 апреля 2022 , 08:02
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Источник:

фейсбук Генерального штаба ВСУ

Наши ВСУ продолжают наносить колоссальные потери врагу как в технике, так и в живой силе. Так, только за один день, 20 апреля, в центральную районную больницу Новоайдара привезли 220 раненых российских оккупантов.

По данным Генштаба ВСУ, кроме многих раненых, в больницу доставили более 50 мертвых врагов.

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Кроме того, батальонная тактическая группа 136-й отдельной мотострелковой бригады 58 общевойсковой армии Южного военного округа, действовавшая на Кураховском направлении, понесла значительные потери:

  • до 250 человек,
  • до 10 единиц реактивных и ствольных артиллерийских систем.

Общие потери врага

С 24 февраля украинские защитники ликвидировали 21 000 российских военных. В Генштабе ВСУ отметили, что данные уточняются. Точное количество потерь врага трудно установить из-за высокой интенсивности боевых действий.

Потери врага в технике

  • танков – 829,
  • боевых бронированных машин – 2118,
  • артиллерийских систем – 393,
  • РСЗО – 136,
  • средств ПВО – 67,
  • самолетов – 172,
  • вертолетов – 151,
  • автомобильной техники – 1508,
  • кораблей /катеров – 8,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 166,
  • специальной техники – 27,
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

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Автор: Альона Захарова