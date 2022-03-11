Оккупировано 70% территории Луганской области: там уже распространяется пропаганда

Около 70% территории Луганской области оккупированы российскими захватчиками. Там уже распространяется кремлевская пропаганда и фейки.

Об этом 11 марта сообщил глава областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

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Не бойтесь оккупантов, не верьте их пропаганде, берегите свою жизнь и веру в Украину, не идите на службу к врагу, служите только нашим людям и своей стране, не помогайте убийцам, не вступайте в их террористические ряды, не предавайте страну, верьте в победу!

– подчеркнул глава ОВА.

В то же время Сергей Гайдай отметил, что на подконтрольной территории Луганщины работает мобильная связь, но с большими перебоями. Иногда мобильную связь выбивает полностью.

"Ремонтные бригады пытаются быстро починить связь, но это проблема", – добавил чиновник.