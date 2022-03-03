Оккупанты пытаются прорваться в Энергодар: на блокпосте идет бой
Источник:фейсбук Дмитрия Орлова
В Энергодар 3 марта зашла колонна из тяжелой техники. По данным городского главы Дмитрия Орлова, речь идет о более 100 единицах. Они открыли огонь по мирному населению.
По словам Дмитрия Орлова, местные жители встали на защиту Энергодара. Российские оккупанты открыли огонь.
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Около 100 единиц техники зашло в город Энергодар. Им оказывает сопротивление мирное население. Был открыт огонь по населению,
– сказал Орлов.
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Сейчас появилась информация о том, что на блокпосте продолжается бой.
Наши ребята оказывают сопротивление и делают все от них зависящее, чтобы дальше враг не прошел. По предварительной информации на бул. Каштановом во время обстрела пострадали несколько домов,
– сообщил городской глава.
Информация о раненых уточняется.
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