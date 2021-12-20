Около 100 нардепов обратились в КСУ по поводу двойного гражданства

Парламентарии хотят выяснить, является ли конституционным вероятное введение в Украине двойного гражданства. Соответствующее представление поступило в КСУ.

Обращение подписали 99 народных избранников. Оно касается официального толкования статьи Конституции, в которой говорится о едином гражданстве.

К теме Множественное гражданство в Украине: появился текст законопроекта Зеленского

У КСУ есть месяц, чтобы открыть или не открыть производство

Соответствующее представление нардепы подписали на фоне возможности признания в Украине на законодательном уровне двойного гражданства. По ее словам, теперь коллегия судей КСУ должна решить, открывать ли производство по этому делу. Для этого у судей есть один месяц.

В Украине существует единое гражданство. Основания приобретения и прекращения гражданства Украины определяются законом.

Ранее Алексей Гончаренко показал в фейсбуке фото этого представления. На нем видно, что среди подписантов есть представители "Слуги народа" и "Европейской солидарности". В частности, Дмитрий Разумков, Василий Мокан, Мустафа Джемилев, Владимир Арьев и другие.

Множественное гражданство в Украине: что известно

Инициатором законопроекта о множественном гражданстве является президент Зеленский. В начале декабря он внес этот документ на рассмотрение Рады и обозначил его как безотлагательный.

Выступая в парламенте, политик объяснил, что его принятие позволит украинцам со всего мира чувствовать себя не диаспорой, не людьми украинского происхождения, а гражданами Украины.

Мнения украинцев по этому законопроекту разделились. Согласно результатам опроса соцгруппы "Рейтинг", 50% респондентов выступили против, а 47% – за.

Что Зеленский говорил о множественном гражданстве: смотрите видео

Полный текст сообщения Совгири в телеграме:

В Конституционный Суд поступило конституционное представление группы народных депутатов (99) по поводу официального толкования статьи 4 Конституции Украины (в контексте возможности признания в Украине на законодательном уровне двойного гражданства). Конституционное представление распределено судье-докладчику для решения коллегией судей КСУ вопроса об открытии производства. Согласно закону "О КСУ", вопрос об открытии производства по делу должен быть решен в течение одного месяца.