Около 100 тысяч киевлян стали участниками боевых действий, – Кличко почтил память воинов

Мэр Киева Виталий Кличко в День защитников и защитниц встретился с женами и матерями погибших воинов. Также он сообщил, сколько киевлян защищают свою страну от российских оккупантов.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Кличко почтил защитников и защитниц Украины

Сегодня мы чтим память павших и благодарим живых воинов, наших героев-защитников за то, что можем жить в свободной стране. Большое уважение каждому бойцу, каждому военному, защищавшему или защищающему сегодня нашу страну! В День Защитников и Защитниц Украины возложил цветы к Стене памяти возле Михайловского Златоверхого собора и встретился с женами и матерями погибших воинов,

– сообщил мэр Киева.

По его словам, после начала полномасштабного вторжения количество вставших на защиту своего государства киевлян от российских агрессоров увеличилось втрое.

"До февраля 2022 года в Киеве насчитывалось более 31 тысячи ветеранов российско-украинской войны. С начала полномасштабного вторжения – около 100 тысяч участников боевых действий. С 2014 года погибли, защищая Украину от российских захватчиков, почти 640 киевлян", – сообщил Кличко.

Кличко почтил защитников и защитниц / Фото фейсбук Виталия Кличко

Он также подчеркнул, что России не удастся поставить украинцев на колени.

"Уже 8 лет Украина борется с российской агрессией. 24 февраля этого года российские варвары совершили широкомасштабное вторжение на территорию нашего государства. Но мы, украинцы, удивили мир своей смелостью и решительностью. Мы на своей земле и правда – за нами. Россия хотела нас поставить на колени – не получилось. Старается запугать террором – а это вызывает у нас только большее упорство и смелость, еще большую решительность победить российскую дикость и варварство. У нас нет иного выбора, чем победить. Мы не сдадимся и не покоримся!", – подчеркнул Виталий Кличко.

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