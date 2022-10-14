Про це він написав на своїй сторінці в фейсбук. Мер Києва наголосив, що Україна бореться з російською агресією вже 8 років.

До теми У День захисників Зеленський ушанував воїнів, які віддали життя за Україну

Кличко вшанував захисників та захисниць України

Кличко наголосив, що сьогодні ми вшановуємо пам’ять полеглих та дякуємо живим воїнам, нашим героям-захисникам за те, що можемо жити у вільній країні.

Велика повага кожному бійцю, кожному військовому, який захищав чи захищає сьогодні нашу країну! У День Захисників і Захисниць України поклав квіти до Стіни пам’яті біля Михайлівського Золотоверхого собору та зустрівся з дружинами і матерями полеглих воїнів,

– повідомив мер Києва.

За його словами, після початку повномасштабного вторгнення кількість киян, які встали на захист своєї держави від російських агресорів, збільшилась втричі.

"До лютого 2022 у Києві нараховувалася понад 31 тисяча ветеранів російсько-української війни. Від початку повномасштабного вторгнення – близько 100 тисяч учасників бойових дій. З 2014 року полягли, захищаючи Україну від російських загарбників, майже 640 киян", – повідомив Кличко.

Кличко вшанував захисників та захисниць / Фото фейсбук Віталія Кличка

Він також наголосив, що Росії не вдасться поставити українців на коліна та нагадав, що Україна бореться з російською агресією вже 8 років.

"24 лютого цього року російські варвари вчинили широкомасштабне вторгнення на територію нашої держави. Але ми, українці, здивували світ своєю сміливістю та рішучістю. Ми на своїй землі і правда – за нами. Росія хотіла нас поставити на коліна – не вийшло. Намагається залякати терором – а це викликає в нас тільки більшу затятість і сміливість, ще більшу рішучість перемогти російську дикість і варварство", – зазначив він.

Також Кличко підкреслив, що в Українців немає іншого вибору, ніж перемогти. Тому ми не здамося і не підкоримося.

До теми – Зеленський ушанував пам'ять загиблих воїнів: дивіться відео