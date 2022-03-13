Около 2/3 резерва крови в Беларуси перенаправили на нужды военных России

Российских раненых военных лечат на территории Беларуси. Однако крови для хирургических операций не хватает.

Поэтому задействуют резервы, накопленные для граждан Беларуси. Приблизительно 2/3 резерва перенаправили на нужды оккупантов.

Обратите внимание Морги и больницы пограничных белорусских городов переполнены телами российских солдат

Кровь собирают среди населения и работников бюджетной сферы

Как сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины, активно начали собирать кровь среди:

работников бюджетной сферы;

гражданского населения.

Большое количество военнослужащих из России лечатся в медицинских учреждениях юго-восточного региона Беларуси.

Местные жители Гомеля и Мозыря заметили оживление в местных больницах и моргах. По информации СМИ, медики якобы подписали соглашение о неразглашении – под угрозой увольнения.

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По имеющейся информации, на территории Беларуси в медицинских учреждениях юго-восточного региона проходит лечение большое количество раненых в ходе боевых действий на территории Украины военнослужащих России.

Запасов крови для проведения хирургических операций не хватает. Задействуются резервы накопленные для граждан Республики Беларусь – примерно 2/3 резерва перенаправлены на нужды военнослужащих России.

Активизировалась кампания по сбору крови среди работников бюджетной сферы и гражданского населения.