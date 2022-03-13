Тому задіюють резерви, які накопичені для громадян Білорусі. Приблизно 2/3 резерву перенаправили на потреби окупантів.

Зверніть увагу Морги й лікарні прикордонних білоруських міст переповнені тілами російських солдатів

Кров збирають серед населення та працівників бюджетної сфери

Як повідомили у Генштабі Збройних Сил Україну, активно почали збирати кров серед:

працівників бюджетної сфери;

цивільного населення.

Велика кількість військовослужбовців з Росії лікуються у медичних закладах південно-східного регіону Білорусі.

Місцеві мешканці Гомеля та Мозира зауважили пожвавлення в місцевих лікарнях та моргах. За інформацією ЗМІ, медики нібито підписали угоду про нерозголошення – під загрозою звільнення.

До теми – У Білорусі морги забиті окупантами: дивіться відео

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За наявною інформацією, на території Білорусі у медичних закладах південно-східного регіону проходить лікування велика кількість поранених в ході бойових дій на території України військовослужбовців Росії.

Запасів крові для проведення хірургічних операцій не вистачає. Задіюються резерви накопичені для громадян Республіки Білорусь – приблизно 2/3 резерву перенаправлено на потреби військовослужбовців Росії.

Активізувалась кампанія щодо збору крові серед працівників бюджетної сфери та цивільного населення.