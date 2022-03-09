Около 40 населенных пунктов без света: россияне массово обесточивают Луганщину
Источник:телеграмм Сергея Гайдая
Россияне обесточивают Луганщину целыми населенными пунктами. Без света сейчас около 40 деревень. Коммунальщики пытаются под обстрелами восстановить электроэнергию.
Подачи электроэнергии ждут 87 666 потребителей. Всего отключено около 700 трансформаторных подстанций.
К теме Огромный риск: из-за обесточивания на ЧАЭС не работает система пожаротушения
В настоящее время без света остаются 26 населенных пунктов полностью, еще 15 – частично.
Больше всего обесточений после обстрелов в таких населенных пунктах:
- Рубежном,
- Северодонецке, и близлежащих поселках,
- Кременной,
- Лисичанску,
- в Попаснянщине.
Ситуация остается напряженной. Наши энергетики выезжают на места, как только утихают обстрелы, работают почти круглосуточно,
– объяснил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
И разрывов линий электропередач становится все больше. "Россияне обесточивают Луганщину целыми населенными пунктами, но специалисты под обстрелами делают почти невозможное, собственными силами восстанавливая кое-где разорванные вдребезги ЛЭП", – добавил он.
К слову, с начала войны России против Украины потребление электроэнергии в нашем государстве резко упало. В частности, показатель снизился на 40%.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!