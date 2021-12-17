Около 40 тысяч, – Скороход рассказала о выплатах "слугам" в конвертах за нужные голосования

Нардеп Анна Скороход заявила, что нардепы получают финансовое вознаграждение за нужные голосования в Верховной Раде. Политик отметила: она давала соответствующие показания в НАБУ.

Скороход отметила, что сейчас ходят слухи о 40 тысячах в конверте для рядовых нардепов. Незаурядные политики получают больше.

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Насколько ходят слухи, сейчас это около 40 тысяч рядовому депутату. А незаурядному – больше. Не все подпадают под зарплаты, есть люди, которые не голосуют так, как надо,

– рассказала политик.

Скороход рассказала, что она и некоторые другие политики, в частности, погибший Антон Поляков, свидетельствовали об этом в НАБУ.

В то же время расследование до сих пор не провели, потому что депутатская неприкосновенность – существует. Для этого необходимо согласование генпрокурора Украины, которая "непосредственно в монобольшинстве".

Что известно о "зарплатах" нардепов в конвертах

Глава НАБУ Артем Сытник рассказал, что в бюро поступило более 10 заявлений. В них говорится, что нардепы получают деньги "в конвертах". По словам Сытника, бюро реагирует на заявления в соответствии с законодательством.

Именно Скороход ранее также рассказывала, что ее бывшие коллеги по фракции "Слуга народа" получают зарплаты в конвертах. Их выдают заместители Давида Арахамии. Тогда политик рассказывала, что в конвертах была сумма в размере 5 тысяч долларов.

Действительно ли "слуги" получают "зарплаты" в конвертах: смотрите видео