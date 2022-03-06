Около 400 человек из Волновахи, которых ждали на Волыни, попали под обстрел возле Винницы
6 марта 2022 , 15:53Читати новину українською
Источник:телеграм Юрия Погуляйко
Около 400 эвакуированных из Волновахи украинцев попали под обстрел неподалеку от Винницы. Их ждали на Волыни, но враг сорвал организованный безопасный доезд по железной дороге.
Новость сообщил Юрий Погуляйко – председатель Волынской ОВА. Он подчеркнул, что эвакуированные украинцы группами будут добираться на Волынь. В настоящее время уточняют информацию об их логистике и встрече.
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Важно. Около 400 человек из Волновахи и близлежащих территорий, которых ждали Волыни сегодня, попали под обстрел вблизи Винницы,
– подчеркнул Погуляйко.
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