Оккупанты пытаются улучшить тактические позиции возле Горловки, – ISW

В Донецкой области россияне пытаются улучшить тактическое положение возле Горловки. оккупанты хотят захватить трассу, расположенную на западе города.

Тем временем украинские войска остановили российские наземные атаки вблизи Майорска, Железного и Шумов. Они расположены примерно в 25 километрах юго-западнее Бахмута, на окраине Горловки. Об этом сообщают в американском Институте изучения войны в отчете за 17 августа.

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россияне активизируются возле Горловки

Оккупанты вели наземные штурмы к югу от Бахмута, чтобы улучшить тактические позиции в этом районе. россияне организуют ограниченные наземные атаки юго-западнее Бахмута, чтобы получить доступ к трассе Т0513 через трассу Т0516. Последняя пролегает на запад через Горловку.

Кроме того, захватчики продолжали битву у Кодемы и Зайцева.

Неудачные штурмы россиян

русские войска пытались продвинуться вблизи Богородичного и наступать в районе Мазановки и Новой Дмитровки. в России отметили, что воевать оккупантам там сложно, потому что "неблагоприятная местность".

Враг совершил ограниченные наземные атаки к югу от Северска. русские войска пытались продвинуться в направлении Веселого и Спорного.

Серия наземных атак была к северо-востоку и югу от Бахмута. Украинские и российские источники сообщили, что российские силы ведут бои в районе Соледар – Бахмутское.

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