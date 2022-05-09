Около Изюма россияне готовятся наступать на несколько населенных пунктов, – Генштаб

На Востоке и Юге нашей страны продолжаются ожесточенные бои. Одно из направлений наиболее масштабного наступления – город Изюм на Харьковщине.

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины рассказали последние новости с фронта. Там более подробно описали, что происходит на Изюмском направлении в Харьковской области.

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На какие населенные пункты нацелился враг

Генштаб отметил, что основные усилия русских захватчиков на Изюмщине сосредоточились на том, чтобы готовиться к продолжению своего коварного наступления. Россияне собираются его проводить на направлениях Сулиговка – Новая Дмитровка и Сулиговка – Курулько.

Для этого противник задействовал отдельные подразделения своей армии. Речь идет о солдатах из 1 танковой армии, 20 общевойсковой армии западного военного округа России. Также враг привлек 29, 35 и 36 армию 68-го армейского корпуса восточного военного округа и воздушно-десантных войск.

При этом в Генштабе сообщают, что на Слобожанском направлении российские захватчики не наступают активно. В основном, они работают над тем, чтобы перегруппировать подразделения, пополнить запасы боеприпасов. Также враг хочет удержать ранее занятые позиции и не допустить продвижение подразделений Сил обороны Украины в направлении государственной границы.

Последние новости с фронта

В Генштабе сообщили также, что российские оккупанты продолжают подготовку наступления в направлении Северска, Славянская, Лисичанская и Авдеевки. Они используют авиацию и артиллерию. Прилагают силы, чтобы взять Попасную и Рубежное.

При этом украинские военные продолжают уничтожать технику противника вместе с самими захватчиками. Нашим защитникам удается жечь даже новейшее вооружение россиян, которым у них принято хвастаться. ВСУ недавно сожгли последнюю версию основного боевого танка оккупантов Т-90М.

К сожалению, на временно оккупированных территориях Украины российские захватчики совершают террор в отношении мирного населения. Один из последних вопиющих случаев связан с 9 мая. На оккупированных частях Запорожья они изо всех сил стараются показать картинку "праздника". У людей забирают документы и обещают вернуть их за участие "в параде".

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