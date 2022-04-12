Около трети русскоязычного населения собираются перейти на украинский

Из-за вооруженной агрессии России против Украины большое количество русскоязычного населения начали переходить на украинский язык общения. И эксперты говорят, что на них сейчас не стоит давить.

Об этом рассказал директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович в эфире 24 канала.

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Он говорит, что часть украинцев, которая общалась дома исключительно на русском языке или на русском и украинском, теперь хочет перейти только на украинский язык.

Антипович говорит, что сейчас происходит смещение тех, кто общался на русском языке в категорию тех, кто общается или собирается общаться на украинском языке.

Около трети русскоговорящего населения говорит, что собираются в ближайшее время перейти на украинский язык. А еще больше тех, кто раньше общался в обиходе на двух языках, переходит на украинский язык сейчас. Таких 2/3,

– подчеркнул он.

Директор социологической группы "Рейтинг" заверил, что этот процесс идет и здесь давить не нужно, потому что это может создать определенное сопротивление.

"Пусть люди понимают, учатся, пробуют. Пусть это идет своим темпом, и ничего российского здесь не должно быть", – подчеркнул Антипович.

По его словам, больше всего видно по соцсетям, что люди начинают переходить на украинский язык.

Алексей Антипович о мнениях людей во время войны и переходе на украинский:

К слову, за время войны России с Украиной многие граждане поняли, какая РФ. Именно поэтому некоторые знаменитости категорически отказались говорить на языке оккупанта, который был для них родным всю жизнь. Кто из звезд перешел на украинский – читайте в статье.