Около трети жителей выехали из Николаева после нападения России на Украину

Городской глава Николаева Александр Сенкевич рассказал, сколько ориентировочно людей выехали из города. Ведь оккупанты обстреливают Николаевщину.

Соответствующую информацию сообщило Суспільне, ссылаясь на мэра Николаева. Кстати, известно, что оккупанты уже покидают город.

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Часть людей выехали из Николаева

Приблизительно треть жителей уехали из Николаева после нападения России на Украину,

– заявил Сенкевич.

Предварительно неизвестно, о каком количестве людей идет речь. Однако 19 марта глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что боевые действия отодвигаются от Николаева в другом направлении.

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