Боится заговоров: почему Путин активно заговорил о "мире"

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз заявил о якобы готовности завершить войну с Украиной, но только на основе Стамбульских договоренностей. Так говорит не только глава Кремля, но и ряд других чиновников.

Впрочем западные аналитики подчеркивают, что Путин не готов на такой шаг. Как рассказал 24 Каналу российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов, стоит понимать, что война забирает у России огромное количество ресурсов.

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На кого рассчитаны заявления Путина

Так называемый президент России на самом деле не хочет больше воевать, ведь видит экономические, политические и репутационные потери. Если он продолжит повышать градус напряжения, то просто не удержит власть.

Любая колониальная война в определенный момент теряет популярность. Тогда существует угроза потерять все. Исторических примеров этого есть множество. Стоит только вспомнить Первую мировую или Революцию 1917 года,

– рассказал Аббас Галлямов.

Поэтому хоть Путин и пытается показать, что якобы готов вести бои целую вечность, но на самом деле все совсем не так. Некоторые западные эксперты действительно верят, что он будет продолжать так называемую "сво", но сам глава Кремля этого не хочет.

Другая проблема заключается в том, что он не может просто взять и все остановить, не достигнув серьезных результатов. Ему надо показать что-то россиянам и назвать это победой.

Поэтому все заявления Путина о мире – это демонстрация для российского общества, что он не является сумасшедшим и также хочет остановить войну. Ведь если население, элиты поймут, что Путин окончательно сошел с ума и мира никогда не будет, тогда появляется риск революции. Он боится заговоров против себя,

– добавил российский оппозиционный политтехнолог.

Однако если элиты будут думать, что диктатор хочет мира, а такие сигналы, он сейчас им посылает, – тогда нет необходимости начинать никакие заговоры. Итак, Путин пытается убедить, что якобы завершит войну, как только будет иметь такую возможность. Так он повышает лояльность к себе среди элит и народных масс.

Кроме этого, это сигнал для Запада, ведь сейчас идет война за общественное мнение. Для Путина выгодно, чтобы Президент Украины выглядел экстремистом, а западные политики и общество думали якобы это наше государство не хочет мира.