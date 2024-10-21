Втім західні аналітики підкреслюють, що Путін не готовий на такий крок. Як розповів 24 Каналу російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов, варто розуміти, що війна забирає у Росії величезну кількість ресурсів.

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На кого розраховані заяви Путіна

Так званий президент Росії насправді не хоче більше воювати, адже бачить економічні, політичні та репутаційні втрати. Якщо він продовжить підвищувати градус напруги, то просто не втримає владу.

Будь-яка колоніальна війна в певний момент втрачає популярність. Тоді існує загроза втратити все. Історичних прикладів цього є безліч. Варто лише згадати Першу світову чи Революцію 1917 року,

– розповів Аббас Галлямов.

Тому хоч Путін і намагається показати, що нібито готовий вести бої цілу вічність, але насправді все зовсім не так. Деякі західні експерти дійсно вірять, що він продовжуватиме так звану "сво", але сам очільник Кремля цього не хоче.

Інша проблема полягає в тому, що він не може просто взяти й все зупинити, не досягнувши серйозних результатів. Йому треба показати щось росіянам і назвати це перемогою.

Тому всі заяви Путіна про мир – це демонстрація для російського суспільства, що він не є божевільним і також хоче зупинити війну. Адже якщо населення, еліти зрозуміють, що Путін остаточно зійшов з розуму й миру ніколи не буде, тоді з'являється ризик революції. Він боїться змов проти себе,

– додав російський опозиційний політтехнолог.

Проте якщо еліти думатимуть, що диктатор хоче миру, а такі сигнали, він зараз їм посилає, – тоді нема потреби починати ніякі змови. Отже, Путін намагається переконати, що нібито завершить війну, як тільки матиме таку змогу. Так він підвищує лояльність до себе серед еліт і народних мас.

Крім цього, це сигнал для Заходу, адже зараз йде війна за громадську думку. Для Путіна вигідно, щоб Президент України виглядав екстремістом, а західні політики й суспільство думали нібито це наша держава не хоче миру.