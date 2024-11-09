В МИД ответили, согласится ли Украина на компромиссы по территориям после избрания Трампа
Украина ожидает лидерства в достижении справедливого мира. Глобальные изменения, такие как и избрание нового президента США, это всегда также надежда и шанс для того, чтобы как можно скорее ускорить его наступление.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на совместную пресс-конференцию министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
Смотрите также "Камбек века и приговор Америке": почему Трамп победил и что будет с Украиной – обзор западных СМИ
Готова ли Украина к уступкам территориями
Глава МИД Украины напомнил, что еще в конце сентября президент Владимир Зеленский во время визитов в Нью-Йорк и Вашингтон для участия в высоком сегменте Генассамблеи ООН встречался с Дональдом Трампом, который тогда только был кандидатом в президенты США.
И во время этой встречи президент Зеленский представил наше видение достижения справедливого мира для Украины, и эта философия также была отражена в поздравлении новоизбранного президента США, то есть достижение мира через силу,
– заявил Сибига.
Он также повторил свои слова относительно того, что украинский лидер лично представил тогда План победы с четкой последовательностью действий, шагов, в частности совместных. Украинский дипломат также напомнил, что одним из сегментов документа является вступление Украины в НАТО.
К слову, по мнению министра иностранных дел Украины, скорость проведения телефонного разговора сразу между главами после того, как Трамп выиграл выборы в США является прямым свидетельством уже существующего прямого диалога между лидерами обоих государств.