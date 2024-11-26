Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, добавив, что нам нужно больше ракет с большой дальностью поражения и не только ATACMS. Важным компонентом является оружие на 500, 700, 1000 километров.

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Что заставит Путина проиграть

Россия тратит много средств на милитарную компоненту, поэтому Украине нужны средства, чтобы противостоять этому. Парламентская ассамблея всегда занимала правильную, мотивированную позицию относительно войны и относительно тех рисков, которые возникают в Европе. По мнению Михаила Подоляка, представители многих национальных обществ четко понимают три вещи:

идет классическая захватническая война;

Россия не является договороспособной страной;

если Россия не проиграет войну, то у Европы будет много проблем, которые потребуют чувствительных решений.

"Украина говорит, что она является частью Европы, что у нее есть компетенция, которая очень нужна Западу – это милитарная компонента, способность противостоять таким армиям как российская. Эту компетенцию мы готовы предоставить, что существенно повысит архитектуру безопасности в Европе", – подчеркнул советник председателя ОПУ.

Все это нужно зафиксировать в юридическом документе, который будет называться "членство Украины в НАТО". Только такая логика устраняет все пропагандистские нарративы, которыми пользовалась Россия для того, чтобы влиять на мысли западных лидеров. Европейская граница должна проходить по территории Украины. Если Россия не проиграет, она всегда останется агрессивной, способной на нападение и диверсии.

Но можно обеспечить проигрыш. Для этого нужно существенно доинвестировать свои милитарные производства, делать это значительно быстрее. Надо доинвестировать платежи в НАТО и существенно нарастить военную поддержку Украины благодаря конкретным инструментам. Тогда мы увидим совсем другую картинку,

– подытожил Михаил Подоляк.