Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, додавши, що нам потрібно більше ракет з великою дальністю ураження й не тільки ATACMS. Важливою компонентою є зброю на 500, 700, 1000 кілометрів.

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Що змусить Путіна програти

Росія витрачає багато коштів на мілітарну компоненту, тому Україні потрібні засоби, щоб протистояти цьому. Парламентська асамблея завжди займала правильну, вмотивовану позицію щодо війни й щодо тих ризиків, які виникають у Європі. На думку Михайла Подоляка, представники багатьох національних суспільств чітко розуміють три речі:

триває класична загарбницька війна;

Росія не є договороспроможною країною;

якщо Росія не програє війну, то у Європи буде багато проблем, які потребуватимуть чутливих рішень.

"Україна говорить, що вона є частиною Європи, що в неї є компетенція, яка дуже потрібна Заходу – це мілітарна компонента, спроможність протистояти таким арміям як російська. Цю компетенцію ми готові надати, що суттєво підвищить безпекову архітектуру в Європі", – наголосив радник голови ОПУ.

Все це потрібно зафіксувати в юридичному документі, який називатиметься "членство України в НАТО". Тільки така логіка усуває всі пропагандистські наративи, якими користувалась Росія для того, щоб впливати на думки західних лідерів. Європейський кордон має проходити по території України. Якщо Росія не програє, вона завжди залишиться агресивною, здатною на напад і диверсії.

Але можна забезпечити програш. Для цього потрібно суттєво доінвестовувати свої мілітарні виробництва, робити це значно швидше. Треба доінвестовувати платежі в НАТО й істотно наростити військову підтримку України завдяки конкретним інструментам. Тоді ми побачимо зовсім іншу картинку,

– підсумував Михайло Подоляк.