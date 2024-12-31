Когда закончится война в Украине: прогнозы Financial Times

В Financial Times считают, что война России с Украиной может закончиться в результате мирного соглашения между государствами. Однако для этого новоизбранному президенту США Дональду Трампу придется усилить поддержку Киева и давление против Кремля.

Заключение соглашения может состояться уже в 2025 году. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Finacial Times.

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Какие предпосылки должны быть для окончания войны

По данным FT, для завершения полномасштабной войны Соединенным Штатам придется угрожать России более жесткими санкциями. Кроме этого, также усилить поддержку Украины. Это позволит убедить Кремль серьезно отнестись к мирным переговорам.

Зато союзники США будут убеждать Трампа в том, чтобы он не снимал с повестки дня вопрос членства Украины в НАТО, по крайней мере на начальном этапе.

В то же время украинскому президенту Владимиру Зеленскому, вероятно, придется согласиться на фактический, но не юридический контроль России над временно оккупированными территориями. В обмен на это Украина может получить европейские гарантии безопасности при поддержке Вашингтона. Однако при таких условиях вступление государства в НАТО будет якобы заморожено.

Отметим, что ранее Зеленский заявил о том, что Украина никогда не признает свои оккупированные территории российскими. Он добавил, что надеется на их возвращение дипломатическим путем.