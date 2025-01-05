"Трамп не может уступить Путину": The Telegraph оценило возможные последствия компромисса с Россией

Новоизбранный американский лидер Дональд Трамп, инаугурация которого состоится уже 20 января, не может уступить российскому диктатору Владимиру Путину в вопросе войны в Украине.

США и ЕС не должны требовать серьезных уступок со стороны Киева в пользу Москвы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Смотрите также Мир за 24 часа, Третья мировая и война "Оси зла": каким будет 2025 для мира и что принес 2024

Закончит ли Трамп быстро войну

Во время продвижения собственной кампании в 2023 году Дональд Трамп уверял, что "остановит кровопролитие россиян и украинцев" в течение ближайших 24 часов в случае победы на президентских выборах в США. Подобная риторика республиканца демонстрировалась неоднократно.

Новоизбранный американский лидер отмечал, что его план зависит от встреч с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он также выражал убеждение, что если бы президентом США был он, а не Джо Байден, Путин не решился бы на вторжение в 2022 году.

Впрочем, с момента победы на выборах 5 ноября Дональд Трамп до сих пор не обнародовал деталей своей обещанной мирной инициативы. The Telegraph отмечает, что Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам, но на собственных условиях, в частности с возможностью проведения их в Словакии.

Издание называет Братиславу слишком зависимой от российского газа, что делает ее уязвимой и благосклонной к Москве. В то же время это делает Словакию нежелательным посредником для других сторон, несмотря на предложение Фицо для проведения переговоров там.

В свою очередь украинский лидер, как отмечается, считает, что вернуть оккупированные территории можно только дипломатическим путем, хотя это и требует значительных усилий. СМИ отмечает, что полномасштабная война продолжается уже 35 месяцев, и хотя Украина несет потери, ее сопротивление поражает своей стойкостью.

К вышеупомянутым заявлениям Дональда Трампа по поводу скорого окончания войны ряд экспертов в основном относится скептически, поскольку инициатива требует не только решимости, но и реальных уступок со стороны Кремля, что на фоне текущей ситуации выглядит маловероятным.

Более того, The Telegraph считает, что в случае восприятия инициативы республиканца выгодной для Путина существует риск ослабления единства НАТО. Отмечают, что диктатор неоднократно пользовался слабостью международного сообщества, чтобы продвигать свои агрессивные действия.

Только сумасшедший может хотеть, чтобы война в Украине продолжалась. Но только дурак может хотеть, чтобы это закончилось тем, что Америка, а по умолчанию и остальные НАТО, заставит президента Зеленского стать на колени перед Путиным. Агрессия февраля 2022 года и следующих трех лет остается несправедливой, необоснованной и непростительной,

– говорится в материале.