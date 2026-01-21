"Завтра мира не будет, но есть сдержанный оптимизм": Буданов сделал заявление о завершении войны

Глава Офиса президента Кирилл Буданов подчеркнул, что война в Украине является "самой кровавой и ужасной" на территории Европы со времен 1945 года. В то же время он отметил движение на пути к урегулированию и выразил сдержанный оптимизм в этом вопросе.

Соответствующее заявление Буданов сделал во время своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

К теме Переговоры снова были "позитивными": представители США и России встретились в Давосе

Как Буданов прокомментировал шаги к завершению войны?

Он отметил, что нынешний момент является чрезвычайно важным и показательным. По его словам, хочется верить, что Украина постепенно приближается к принципиальному завершению войны, которая, как он подчеркнул, остается самой масштабной, самой кровавой и самой страшной из всех войн, происходивших в Европе после Второй мировой.

В то же время Буданов подчеркнул, что процесс переговоров, в целом движение вперед продолжается, однако говорить о быстром и гарантированном наступлении мира уже в ближайшее время – неправдиво. Несмотря на это, прилагается значительное количество усилий для достижения результата.

Руководитель Офиса президента отметил, что активная работа ведется как украинской стороной, так и Соединенными Штатами Америки. При этом он обратил внимание, что перспективы успеха в краткосрочном измерении в значительной степени зависят и от позиции России.

Он добавил, что есть четкое осознание, с кем имеем дело, и здесь не нужны лишние объяснения.

Подытоживая, скажем так, это вступительное слово, говорю прямо, мы движемся. И сдержанный оптимизм – это тот термин, который бы я использовал для четкого определения данной ситуации,

– резюмировал Буданов.

Больше об экономическом форуме в Давосе