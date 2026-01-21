"Завтра мира не будет, но есть сдержанный оптимизм": Буданов сделал заявление о завершении войны
- Кирилл Буданов заявил, что война в Украине является самой кровавой в Европе со времен Второй мировой, но наблюдается движение к ее урегулированию.
- Буданов подчеркнул, что быстрое достижение мира пока не является возможным.
Глава Офиса президента Кирилл Буданов подчеркнул, что война в Украине является "самой кровавой и ужасной" на территории Европы со времен 1945 года. В то же время он отметил движение на пути к урегулированию и выразил сдержанный оптимизм в этом вопросе.
Соответствующее заявление Буданов сделал во время своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Как Буданов прокомментировал шаги к завершению войны?
Он отметил, что нынешний момент является чрезвычайно важным и показательным. По его словам, хочется верить, что Украина постепенно приближается к принципиальному завершению войны, которая, как он подчеркнул, остается самой масштабной, самой кровавой и самой страшной из всех войн, происходивших в Европе после Второй мировой.
В то же время Буданов подчеркнул, что процесс переговоров, в целом движение вперед продолжается, однако говорить о быстром и гарантированном наступлении мира уже в ближайшее время – неправдиво. Несмотря на это, прилагается значительное количество усилий для достижения результата.
Руководитель Офиса президента отметил, что активная работа ведется как украинской стороной, так и Соединенными Штатами Америки. При этом он обратил внимание, что перспективы успеха в краткосрочном измерении в значительной степени зависят и от позиции России.
Он добавил, что есть четкое осознание, с кем имеем дело, и здесь не нужны лишние объяснения.
Подытоживая, скажем так, это вступительное слово, говорю прямо, мы движемся. И сдержанный оптимизм – это тот термин, который бы я использовал для четкого определения данной ситуации,
– резюмировал Буданов.
Больше об экономическом форуме в Давосе
С 19 по 23 января в швейцарском Давосе проходит 56-й Всемирный экономический форум под лозунгом "Дух диалога". К мероприятию присоединилось около трех тысяч участников из более чем 130 государств. Среди них – почти 65 президентов и премьер-министров, а также примерно 850 руководителей ведущих мировых корпораций.
Программа форума предусматривает обсуждение пяти стратегических направлений: международное взаимодействие в условиях роста конфликтов, поиск новых драйверов экономического развития, инвестирование в человеческий потенциал, ответственное внедрение инновационных технологий, в частности искусственного интеллекта, а также обеспечение благосостояния с учетом экологических ограничений планеты.
Украина представлена на максимально высоком уровне. Основной акцент делегации планируется сделать на вопросах послевоенного восстановления, защиты энергетической инфраструктуры и получения надежных гарантий безопасности.
В то же время президент Владимир Зеленский 20 января остался в Киеве из-за массированного ракетно-дронового удара со стороны России. Его возможный визит в Давос будет зависеть от готовности конкретных решений или документов, в частности относительно энергетических пакетов помощи или усиления систем противовоздушной обороны.
Параллельно стало известно, что посланник Путина Кирилл Дмитриев планирует встречи с представителями команды Дональда Трампа. Эти контакты потенциально могут иметь влияние на будущие договоренности по безопасности между Соединенными Штатами и Украиной.