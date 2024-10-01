Западный мир должен изменить свое отношение не только к России как государству, но и к россиянам, которые поддерживают распространение агрессии. Экономист, советник компании BlueBay Asset Management Тимоти Эш в разговоре с 24 Каналом объяснил, как должны реагировать в мире на Россию после войны.

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Чего не должен допустить Запад после окончания войны

Что бы ни произошло, я считаю, Запад должен быть очень осторожным в своих решениях. Не может идти речи о возвращении к привычному бизнесу. Нужна полная смена руководства и менталитета в России. Проблема этой войны заключается не только в Путине, но и в российском населении,

– отметил Тимоти Эш.

Россияне до сих пор не избавились от своего колониального прошлого и до сих пор мечтают о новой Российской Империи.

"Я британец. Мы потерпели некоторые поражения. Можно вспомнить Суэцкий кризис в 1950-х годах. Это заставило нас осознать, что мы не имеем колониального будущего, надо двигаться дальше. Мы должны сотрудничать с другими странами, обеспечивая наше экономическое процветание и безопасность", – отмечает важность отхода от колониального мышления Эш.

Суэцкий кризис (Синайская война, Синайская операция, Тройственная агрессия) - военный конфликт между Великобританией, Французской республикой и Израилем с одной стороны, и Республикой Египет с другой стороны в 1956 году.

В ходе войны арабские страны поддержали Египет. Большинство из них разорвали отношения с Великобританией и Францией.

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Интересно отметить, что так называемая российская оппозиционерка Юлия Навальная на собрании европейской политической элиты в Словении просила Запад выработать новую стратегию в отношении России "в международно признанных границах", ведь в будущем Европы, мол, Россия обязательно будет.

Более того, Навальная посоветовала европейцам не поддерживать тех, кто распространяет ненависть к "обычным россиянам" и разделять Россию с Владимиром Путиным.