Західний світ повинен змінити своє ставлення не лише до Росії як держави, але й до росіян, які підтримують поширення агресії. Економіст, радник компанії BlueBay Asset Management Тімоті Еш у розмові з 24 Каналом пояснив, як мають реагувати у світі на Росію після війни.

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Чого не має допустити Захід після закінчення війни

Що б не сталося, я вважаю, Захід має бути дуже обережним у своїх рішеннях. Не може мовитися про повернення до звичного бізнесу. Потрібна повна зміна керівництва та менталітету в Росії. Проблема цієї війни полягає не лише в Путіні, але й у російському населенні,

– наголосив Тімоті Еш.

Росіяни досі не позбулися свого колоніального минулого й досі мріють про нову Російську Імперію.

"Я британець. Ми зазнали деяких поразок. Можна згадати Суецьку кризу в 1950-х роках. Це змусило нас усвідомити, що ми не маємо колоніального майбутнього, треба рухатися далі. Ми маємо співпрацювати з іншими країнами, забезпечуючи наше економічне процвітання та безпеку", – зауважує важливість відходу від колоніального мислення Еш.

Суецька криза (Синайська війна, Синайська операція, Троїста агресія) — військовий конфлікт між Великою Британією, Французькою республікою та Ізраїлем з одного боку, та Республікою Єгипет з іншого боку у 1956 році.

В ході війни арабські країни підтримали Єгипет. Більшість з них розірвали відносини з Великою Британією і Францією.

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Цікаво відзначити, що так звана російська опозиціонерка Юлія Навальна на зібранні європейської політичної еліти у Словенії просила Захід випрацювати нову стратегію щодо Росії "в міжнародно визнаних кордонах", адже у майбутньому Європи, мовляв, Росія обов'язково буде.

Ба більше Навальна порадила європейцям не підтримувати тих, хто поширює ненависть до "звичайних росіян" і розділяти Росію з Владіміром Путіним.