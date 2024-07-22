"Это просто ахинея": что не так с планом окончания войны от Джонсона

Экс-премьер Британии Борис Джонсон налаживает связи с Дональдом Трампом. В частности, они обсудили план, как можно завершить войну в Украине. Однако он не выдерживает никакой критики.

Ряд предложений бывшего главы Великобритании выглядят довольно противоречивыми. Председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк в эфире 24 Канала объяснил, что не так с планом, который предлагает Джонсон.

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План Джонсона по "завершению войны"

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсуждал с Дональдом Трампом возможный сценарий выхода из войны России против Украины. Джонсон отметил, что говорить надо только с позиции силы и Трампу соответственно нужно применить силу в разговоре с Путиным.

Кроме того, экс-премьер Великобритании отметил, что Украине сейчас необходимо предоставить максимальное количество дальнобойного оружия и позволить поражать военные цели вглубь России.

То, что Джонсон это довел до Трампа и Трамп якобы сможет это сделать, если станет президентом – для Украины очень важно. Но дальше этот сценарий Джонсона-Трампа не выдерживает никакой критики,

– подчеркнул Юрий Романюк.

В частности, Джонсон заявил, что после завершения войны 70 тысяч хорошо подготовленных украинских военных якобы смогут заменить американских в Европе. Однако на такое, вероятно, не согласились бы и в США. Хотя и Трамп якобы хочет вернуть своих военных обратно в Америку, чтобы усилить обороноспособность страны.

"У американцев сотни военных, военно-воздушных, военно-морских баз в Европе. Не могут украинцы их заменить, потому что это не только о количестве, но и подготовку. И армия США – это армия крупнейшей ядерной страны. Именно это пугает Россию. Непонятно, почему Джонсон этого не учел", – отметил Романюк.

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Выгода Джонсона очевидна

Довольно возмутительным является заявление Джонсона, что Трамп в Белом доме поспособствует глобальному сближению с Россией. Более того, якобы можно вернуться к тем временам, когда Россия была частью G8.

Что означает, что Трамп может это сделать? Трамп может пригласить Путина в свою резиденцию или в Белый дом. Но как он может пригласить Россию в G8? Что вообще скажут лейбористы в Британии, что Джонсон за них так расписывается? Почему он вообще уверен, что сама Британия захочет вернуть Путина в G7? Или Италия, Франция, Германия, Канада. Он действительно думает, что это так просто?,

– подчеркнул Романюк.

Председатель ОО "Украина в НАТО" убежден, что такая активность Джонсона связана не столько с его искренним желанием завершить войну в Украине, как с его стремлением стать лидером консерваторов, чтобы вернуться в кресло премьера Великобритании.

"Концепция Джонсона о восстановлении партнерства с Россией означает, что Гааги (для Путина – 24 Канал) не будет, что против России отменят санкции", – объяснил Романюк.

Это снова позволит миру свободно делиться с Россией военными технологиями, восстановить торговлю и дать возможность Москве укрепиться, увеличить свой военный потенциал.

"Это просто ахинея. Джонсон предлагает миру снова вернуть "свинью за стол" и параллельно украинским войскам защищать Европу. Это нонсенс", – резюмировал Романюк.