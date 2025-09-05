Удары Украины по нефтеперерабатывающей инфраструктуре России являются настоящей проблемой для Кремля и слабым местом, ведь если Россия не сможет экспортировать нефть, то у нее не будет ресурсов продолжать войну. Кроме того, это влияет на олигархов, а от их поддержки зависит удержание власти Владимиром Путиным.

Несмотря на то, что Россия значительно больше Украины, она тоже не имеет неограниченных ресурсов как в живой силе, так и в технике. Сколько еще Россия способна вести войну, чего ждать в 2026 году, и какие гарантии безопасности действительно могут остановить врага в будущем, – в интервью 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес. Больше деталей – читайте далее в материале.

Украина нашла ахиллесову пяту России

По данным Белого дома, Украина уничтожила 20% мощностей России по переработке нефти, используя дроны большой дальности. В то же время администрация США не скрывает раздражения по этому поводу. Как вы оцениваете такой подход Украины к ведению войны на территории России и реакцию Соединенных Штатов?

Реакция Соединенных Штатов свидетельствует о том, что действия Украины являются чрезвычайно эффективными. Меня поразило, что Украина развила собственные способности, которые не могут сдержать или остановить ни США, ни кто-либо другой.

Это действительно имеет стратегическое значение для Украины, ведь она наносит удар по ключевому элементу, который позволяет России продолжать войну, – по способности экспортировать нефть и газ. По моему мнению, это абсолютно правильная стратегия со стороны Киева. Я надеюсь, что другие страны найдут способы помочь Украине и дальше развивать эту способность.

Недовольство администрации Дональда Трампа говорит о том, что она понимает: удары по НПЗ имеют серьезное влияние на Россию. Эта администрация, по каким-то причинам, склонна принимать кремлевские тезисы и кремлевское видение ситуации.

Это недовольство проявилось во время пресс-конференции с участием пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт. Когда ее спросили о российских атаках на украинских гражданских, она фактически приравняла действия Украины к действиям России. Сложилось впечатление, что ее больше возмущает то, что Украина делает против России, чем тот факт, что россияне убивают украинских детей.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский объявил о новых ударах большой дальности по территории России. Украина разработала собственную крылатую ракету "Фламинго" с дальностью более 3000 километров и боевой частью, которая по мощности вдвое превосходит ракету Tomahawk. Как вы оцениваете эту новую технологическую разработку?

Это означает, что ни одна российская энергетическая инфраструктура, штаб, авиабаза или любой другой важный объект больше не являются недосягаемыми. Практически все, что имеет значение для российских военных ресурсов, по крайней мере в западной части страны, – теперь может быть поражено. А учитывая огромные территории России, это значит, что она физически не способна защитить все эти объекты.

Одно из прежних преимуществ обороны Российской империи, а впоследствии и Советского Союза, заключалось в ее масштабах. А теперь это стало уязвимостью, поскольку они не способны защитить все. Итак, я считаю, что Украина очень эффективно осуществляет выбор целей. Украинцы, безусловно, знают, где расположены все ключевые объекты, и теперь имеют возможность поразить почти каждый из них. Это является важным достижением с украинской стороны.

Россияне до сих пор не смогли осуществить ничего существенного, что могло бы изменить ситуацию на месте. Поэтому, по моему мнению, это положительный момент для Украины.

Считаете ли вы, что Украина нашла ахиллесову пяту России?

Да, думаю, это точная формулировка. Если Россия не сможет экспортировать нефть и газ в Китай, Индию, Турцию и другие страны, то источников поступления ресурсов для финансирования войны не будет. Уже сейчас это начинает серьезно влиять на олигархов, а удержание власти Владимиром Путиным серьезно зависит от поддержки с их стороны.

И это действительно является проблемой, особенно если Украина сможет и в дальнейшем наращивать интенсивность и эффективность этих ударов. Нет одного фактора, который определяет победу в войне, так же как и нет одного, который ведет к поражению. Но для украинской стороны это будет чрезвычайно полезно.

Чего ожидать на фронте в 2026 году?

Уже сентябрь, подытожим основные результаты так называемой летней кампании России в Украине. Были ли эти потери со стороны России оправданными?

Нет, безусловно, для меня как для командира, это не было оправдано, ведь им нечем похвастаться. К сожалению, из-за освещения в медиа складывается искаженное впечатление. Сколько раз мы слышали о новом российском наступлении, массированных атаках и продвижении вперед? Если не всматриваться внимательно в карту и не вникать в то, что ты читаешь или слышишь, – может сложиться впечатление, что победа России неизбежна и ее невозможно предотвратить.

Сейчас важно противостоять этому нарративу, называть вещи своими именами, говорить о том, что именно Россия получила в течение лета и какой ценой. Очевидно, что россияне не учитывают количество погибших. Им безразлично, но даже Россия не имеет неограниченного человеческого ресурса, поэтому я не уверен, что они смогут продолжать войну бесконечно.

Конечно, главной целью их наступления была поддержка постоянного давления на украинскую сторону, ведь, очевидно, что Украина также несет потери. Впрочем, не думаю, что для нападающего, для оккупационной армии, такая стратегия будет жизнеспособной или устойчивой в течение следующих двух лет.

Считаете ли вы, что российская армия сможет действовать в 2026 году?

Да, конечно. У них достаточно людей для этого. Но я не на 100% убежден в тех цифрах, которые мы слышим о производственных мощностях российской промышленности: сколько техники, танков, боеприпасов она производит. Они по-прежнему вынуждены много импортировать из Северной Кореи.

Я вижу отчеты из разных источников по экономике России. Уверен, что в Киеве эксперты знают гораздо больше о ее реальных возможностях. Но я вполне предполагаю, что Россия сможет продолжать то, что она делает, еще по крайней мере один или полтора года.

Ожидаете ли вы сохранения такой же интенсивности боевых действий с российской стороны и дальнейших попыток наступательных операций на Донбассе?

Я считаю, что частично это будет зависеть от того, какое давление будут оказывать Соединенные Штаты на президента Украины и на президента России, чтобы подтолкнуть их к переговорам. На данный момент я не вижу никаких признаков того, что Путин имеет хоть какое-то уважение к администрации Дональда Трампа или что его убедит любая из позиций США.

В сентябре Путин, Ким Чен Ын, Нарендра Моди находились в Пекине вместе с председателем Китая Си Цзиньпином. То есть у Путина есть союзники, люди, заинтересованные в том, чтобы подорвать поддержку США. Учитывая то, что Индия и Китай зависят от поставок российской нефти и газа, я считаю, что эти мировые лидеры в определенный момент могут прийти к выводу, что Путин должен остановиться. Они не хотят рисковать и потерять доступ к этим критически важным энергетическим ресурсам. Но я этого достоверно не знаю.

Я не знаю точно, что именно обсуждали в Пекине. Мне кажется, все мы хотели бы понять это лучше, но я не вижу, чтобы Россия меняла свое поведение или прекращала боевые действия, – пока она уверена, что может победить.

А не считаете ли вы, что прекращение огня было бы выгодным для российской стороны?

Конечно, если прекращение огня было бы настоящим, тогда обе стороны делали бы все возможное, чтобы восстановить поврежденное, заменить утраченное, перегруппироваться, передохнуть. Украина также получила бы от этого определенную выгоду.

Преимущество прекращения огня заключается не только в том, что оно дает Украине возможность провести определенные корректировки, осуществить ремонтные работы, временно остановить атаки на украинские города, но и в том, что это стало бы тестом на доверие России в контексте выполнения любых договоренностей. Думаю, именно это является одной из причин, почему некоторые люди выступают за прекращение огня.

Все для того, чтобы продемонстрировать, способна ли Россия соблюдать условия любого соглашения. Лично я считаю, что шансов на это нет. У нас ноль шансов, что Россия действительно будет придерживаться любой договоренности. Она не выполнила "Минские соглашения", поэтому я не уверен, что Кремль выполнит что-то другое. Но, думаю, что это был бы полезный шаг в направлении к определенному формату переговоров.

Итак, отвечу на ваш вопрос прямо. Россия получила бы выгоду от прекращения огня, ведь это дало бы ей возможность перегруппировать силы, усилить позиции. Но у нее и сейчас есть возможность это делать, поэтому я не уверен, что прекращение огня принесло бы ей такую значительную выгоду.

Путин получает ложную информацию с фронта

Главнокомандующий российской армии Валерий Герасимов преувеличил масштабы российских достижений в Украине, заявив, что якобы удалось захватить 3500 квадратных километров. Не кажется ли вам, что эти же самые данные, с фальшивыми картами и вымышленными достижениями, передают Путину?

Я в этом не сомневаюсь. Никто не удивится, услышав, что российские военные преувеличивают свои достижения. Им нужно как-то оправдать расходы и потери, и одновременно избежать освобождения, или, как это уже случалось – "случайного падения из окна". Поэтому меня не удивляет, что они могли существенно преувеличить свои успехи, но это вредит прежде всего им самим.

Если они действительно верят, что сделали больше, чем на самом деле есть, тогда это станет очевидным. Здесь и проявляется нарратив, о котором я упоминал ранее. Если журналисты сообщают, что россияне якобы захватили гораздо больше территорий, это создает дополнительное давление. Даже если это неправда, такой нарратив доминирует и подпитывает представление о том, что победа России якобы неизбежна.

Подход Трампа к войне был обречен на провал

Издание Axios опубликовало отчет, в котором говорилось, что представители Белого дома теряют терпение в отношении европейских лидеров и обвиняют их в том, что они подталкивают Украину к ожиданию так называемых нереалистичных территориальных уступок со стороны России. Каково ваше мнение по этому поводу?

Во-первых, безопасность Украины – это безопасность всей Европы. Об этом сказал президент Франции Эммануэль Макрон в Белом доме. Поэтому, конечно, Европа заинтересована в том, чтобы помочь Украине остановить Россию на разных уровнях. Когда я читал это (отчет Axios – 24 Канал), то понял, что Белый дом ищет оправдания, почему их попытка провести переговоры и достичь результата терпит полный провал на протяжении 8 месяцев.

Их подход был обречен на провал с самого начала, поскольку они не занимались деталями и не имели глубокого понимания истинных источников этой войны. Они не знают истории, культуры, географии и мыслят в категориях сделки с недвижимостью в Нью-Йорке, а не о глобальном стратегическом вопросе безопасности. Теперь они ищут, на кого переложить вину.

И последней жертвой этого поиска стали европейцы. Их обвиняют в том, что они якобы подталкивают Украину к продолжению борьбы. Мол, именно это является причиной провала подхода администрации Трампа. Единственное лицо, которое они никогда не обвиняют, это Владимир Путин. Я надеюсь, что Европа и в дальнейшем будет инвестировать в собственную безопасность, помогая Украине.

Один из высокопоставленных чиновников Белого дома сообщил изданию Axios, что Дональд Трамп серьезно рассматривает отказ от дипломатии по войне в Украине, пока стороны не покажут большую гибкость. Какова ваша реакция на такую стратегию?

Это стратегия избежания ответственности за провал. Они до сих пор ни разу не сказали Путину, чтобы он вывел свои войска из Украины. Они ни разу не привлекли Путина к ответственности, а только угрожали принять меры. Завершился еще один двухнедельный период, когда они должны были что-то сделать, но ничего не произошло.

Я считаю, что администрация Трампа пытается дистанцироваться от собственного провала в попытках найти решение. Сегодня они должны были бы признать, что предыдущие подходы не сработали. Поэтому давайте попробуем надавить на Россию. Скажем: "Если вы не уйдете с оккупированных территорий, то мы сделаем это и это, чтобы помочь Украине".

Но они никогда этого не делали. Эта администрация с момента вступления в должность в январе только и делает, что обвиняет кого-то другого. Администрацию Джозефа Байдена, европейцев, украинцев или еще кого-то. Они никогда не признают, что допустили ошибку. Ноль ответственности. Ноль признания вины. Поэтому то, что вы описали, просто очередное проявление той же модели поведения.

Вспомним о провальном саммите на Аляске. Не кажется ли вам, что Стив Уиткофф просто неправильно понял Путина?

Честно говоря, я не думаю, что они действительно озабочены Украиной. При этом я верю, что президент настроен серьезно и хочет прекратить боевые действия и убийства, но проблема в их подходе. Я не чувствую, что идея Украины и украинского суверенитета имеет для них особое значение. Они говорят, что Украина должна уступить часть территорий, а у России якобы есть законные претензии.



Когда речь идет об обмене территориями и уступках, то это не просто земля. Это территория, где живут люди. Это миллионы украинских граждан, чья жизнь будет нарушена. И я не думаю, что американские власти это беспокоит. Они мыслят в категориях недвижимости: какой-то сделки в Манхэттене, доступа к полезным ископаемым, продажи вооружения. Вот что их интересует.

Возможно то, что Уиткофф неправильно понял Путина, и стало причиной провала саммита на Аляске?

Уиткофф является близким другом Трампа. Но это отнюдь не делает его пригодным для роли специального представителя. Особенно в такой сложной и чувствительной ситуации.

Уиткофф не имел с собой ничего из того, что является стандартом в подобных случаях. Речь идет о переводчиках Госдепа США, официальных брифингах и надлежащей подготовке. И при этом он должен был вести переговоры с россиянами, которые являются мастерами манипуляций и искажения фактов. Поэтому он был абсолютно неподходящим лицом.

Было ли это недоразумением? Вполне возможно, учитывая отсутствие официальных правительственных переводчиков. Но также это иллюстрация ложной идеи о том, что у США есть выгодное предложение. И этого якобы достаточно, чтобы все сработало. Это была абсолютная дилетантская импровизация. И именно поэтому мы сейчас находимся там, где находимся.

Россияне, конечно, все это видят. Они не имеют никакого уважения к этой администрации. И они абсолютно убеждены, что Трамп никогда не заставит их взять реальную ответственность за свои действия. Поэтому, если Европа не сможет существенно усилить давление, Россия не почувствует потребности менять свое поведение или прекращать агрессию.

Единственное, что могло бы изменить ситуацию, – если президент Трамп наконец-то устанет от того, что россияне высмеивают его и презирают. Тогда последуют действия. Он рассердится и применит тот огромный рычаг влияния, который имеет на Россию. Но пока что он не проявил готовности это сделать. И я не вижу, чтобы что-то изменилось в будущем. Хотя, конечно, хотел бы ошибаться.

Какими должны быть гарантии безопасности для Украины?

Продолжается масштабное обсуждение гарантий безопасности для Украины. По данным Financial Times, США готовы дать разведданные, средства наблюдения, управления и поддержать бесполетную зону над Украиной при договоренности о прекращении огня. Как вы это оцениваете?

Я не имею никакой уверенности, что администрация Дональда Трампа действительно сделает что-то существенное для обеспечения безопасности гарантий. Я хотел бы, чтобы мы были в центре этого процесса; чтобы мы предоставляли авиационную поддержку, логистику, разведку и все необходимое вместе с европейскими союзниками. Это создало бы эффективное сдерживание России. Именно этого не хватает во всей дискуссии о гарантиях безопасности.

Что такое гарантия безопасности? Единственная реальная гарантия безопасности – это членство в НАТО. Когда агрессор знает, что нападение на Украину будет расценено как нападение на Германию, Польшу, Финляндию, Соединенные Штаты Америки, Великобританию и так далее. Это ближе всего к настоящей гарантии защиты от вооруженного нападения. И это работает уже почти 80 лет.

Если же не брать во внимание членство в НАТО, то что мы можем сделать, чтобы помочь Украине защищаться и сдерживать агрессора? Именно об этом сейчас идет речь. Гарантия безопасности означает, что Россия прекратит атаки на Украину.

Что для этого нужно? Это должен быть комплекс мер. Многое можно сделать в экономической плоскости еще до того, как будут развернуты войска. Например, использовать замороженные российские активы; остановить экспорт российской нефти и газа; масштабные инвестиции в оборонную промышленность Украины, чтобы она стала похожей на Израиль, который способен самостоятельно производить почти все необходимое для собственной защиты. Это – первый компонент.

Второй компонент – это защита городов от ударов дронов и ракет. Мы должны делать для Украины то же, что делаем для Израиля, где американские, британские, французские и иорданские пилоты патрулируют небо, чтобы остановить иранские ракеты, которые летят на израильские города. Мы делали то же самое против хуситов в Красном море. Так почему мы не можем сделать этого для Украины?

Конечно, если пилот поднимается в небо, нужно быть готовым к атаке на вражескую систему ПВО. Мы никогда не отправим пилота, если не будем иметь возможности уничтожить российскую систему ПВО. Когда речь идет об авиационной поддержке, то, кроме логистики и транспорта, нужно говорить о подавлении вражеской системы ПВО включая удары по российским системам ПВО на оккупированных территориях Украины или даже на территории России.

Также следует учитывать, что пилота могут сбить. И тогда возникает вопрос, готовы ли мы к операции по его спасению, если он приземлится на оккупированной территории или в самой России. Это те вещи, которые нужно четко урегулировать. Это не волшебный щит, который просто накроет Украину.

Я поддерживаю идею развертывания войск в Украине, но тогда нужно дать ответ на 3 ключевых вопроса:

Какова их миссия? Что именно они должны делать – просто находиться вблизи Киева, Львова, Харькова или Херсона? Нужно четко определить миссию;

Каковы правила применения силы? Если мы направляем солдат, они должны быть уполномочены немедленно открывать огонь в ответ. И это без необходимости спрашивать разрешение в Брюсселе, Лондоне или Берлине. Это очень сложный вопрос, но он должен быть решен в рамках любого развертывания войск;

Как эти силы интегрируются в систему обороны Украины? Действуют ли они отдельно? Или их развернут как вторую линию обороны? Воздушное пространство и противовоздушная оборона должны быть интегрированы с украинской системой. Это те вещи, которые нужно четко проработать.

Люди уже говорят, что нужно 25–50 тысяч военных. Но как можно называть цифры, если еще не определено, что именно они должны делать? Я полностью поддерживаю такую инициативу. Но, по крайней мере публично, не вижу, чтобы провели всю необходимую подготовительную работу.

Уверен, что в министерствах обороны Франции, Великобритании, возможно, Германии и, вероятно, в Пентагоне уже выполнили значительную часть технической работы. Но публично я не вижу, чтобы дипломатическая часть этого процесса была должным образом проработана.

Согласно информации издания Politico, сейчас обсуждают даже возможность развертывания в Украине нейтральных сил третьей страны. Издание Financial Times сообщает, что Дональд Трамп рассматривал вариант привлечения китайских военных в Украину.

Единственное, что хуже китайских "миротворцев", это дополнительные российские "миротворцы". Это абсолютно бессмысленно. Почему кто-то должен предоставить Китаю возможность быть на украинской земле? Именно Китай поставляет России ресурсы. Он покупает российский газ и обеспечивает Россию возможностями для убийства украинцев.

Тот, кто считает это удачной идеей, совершенно не понимает, что на самом деле происходит и как все это функционирует. Это – администрация, или по крайней мере отдельные люди в ней, которые не готовы сделать самое важное – оказать давление на Россию. Поэтому они просто высказывают бессмысленные идеи, надеясь, что что-то из этого сработает.

К сожалению, даже в Европе, которая проявила гораздо больше решимости, чем ожидали Путин или Трамп, до сих пор не нашлось ни одной страны, которая предоставила бы Украине войска. Они должны сказать: "Кто не поддерживает – отойдите в сторону. Мы, Франция или Германия, или Великобритания, или Польша, предоставим войска, даже если нас будут критиковать или атаковать россияне".

Пока Европа не способна действовать именно так, до тех пор вообще не стоит слушать о европейской стратегической автономии. Если они до сих пор ждут Соединенные Штаты, то будут очень разочарованы.

Европейские союзники не готовы разворачивать войска без поддержки США. Но почему Соединенные Штаты так боятся размещения войск на территории Украины? Ведь это могло бы стать самой прочной гарантией безопасности.

На самом деле не существует понятия железобетонной гарантии безопасности, если вы не являетесь членом НАТО. И даже сейчас Трамп говорит, что не уверен, будут ли США защищать Черногорию или другую страну, которая не выполняет требование по 2% или 3,5% (от ВВП на оборонные расходы – 24 Канал).

Поэтому я бросаю вызов каждому, кто говорит о железобетонных гарантиях безопасности или об этой абсолютно абсурдной идее, которую озвучил Уиткофф, о чем-то "вроде НАТО". Не существует что-то вроде НАТО. Вы или в НАТО, или нет. Люди легкомысленно используют термины и идеи, не понимая, как это должно работать.

Что касается США, администрации Трампа и Байдена допустили ту же ошибку. Они не смогли четко определить стратегическую цель. Они просто не смогли сформулировать, каким должен быть конечный результат. Возможно, это произошло из-за страха перед ядерным оружием России, я не знаю. Теперь администрация Трампа ведет себя так же.

Вы не должны разворачивать войска, если четко не определили их миссию. Часто случается так, как это было в Афганистане, Ираке, Вьетнаме: войска отправляют, а потом пытаются выяснить, какова их миссия и какова политика. Это ошибочный подход.

Сначала нужно определить, чего вы хотите достичь. И тогда военные скажут, что им для этого нужно, а это: количество личного состава, технические возможности, правила применения силы и тому подобное. Суть в том, что администрация Трампа не хочет обидеть Путина. Она целиком и полностью у него в заложниках. Я не знаю, почему, не понимаю, какое влияние имеет Кремль на эту администрацию.