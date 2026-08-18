Это станет серьёзным ударом: какие инструменты может использовать Запад для давления на Россию

Кремль продолжает отвергать все предложения о прекращении огня и мирных переговорах. Несмотря на это, США и наши европейские партнеры по-прежнему применяют методы политического и экономического давления.

Таким мнением с 24 Каналом поделился руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов, добавив, что далеко не все имеющиеся у Запада инструменты уже задействованы. Они могут нанести стране-агрессору существенный удар, но для этого не хватает политической воли.

Какими инструментами давления располагает Запад?

Оценки аналитиков варьируются от того, что западный мир уже исчерпал все возможные инструменты и теперь все будет решаться на поле боя, до мнения, что санкции наложены еще не все. В конце концов, Россия продолжает получать поддержку от ряда стран.

Можно напомнить, что безрезультатными остались дискуссии, которые долго велись по поводу конфискации российских активов, замороженных в Европе. Тогда речь шла о том, чтобы использовать эти активы и покупать на эти деньги оружие для армии Украины.

В итоге на Западе решили предоставить Украине большой кредит на 90 миллиардов за счет будущих компенсаций со стороны России, которые, неизвестно, состоятся ли когда-нибудь на самом деле. Поэтому конфискация активов была бы довольно существенным ударом,

– подчеркнул Сергей Стуканов.

Кроме того, стоит упомянуть, что Европа до сих пор не отказалась полностью от экспорта российских энергоносителей, если говорить, по крайней мере, о сжиженном газе. Запад не применил санкции против "Росатома", который сотрудничает даже с рядом стран Европейского Союза, например, с Венгрией.

"Можно говорить о санкциях в отношении закупок российских драгоценных металлов, что также является совершенно неизученной областью. О вторичных санкциях в отношении тех, кто активно покупает российские энергоносители. Или о реальных санкциях в отношении российского теневого флота", – добавил Сергей Стуканов.

Какие инструменты давления больно ударят по России: смотрите видео

Конечно, Россия местами сталкивается с определенными попытками арестовывать ее суда. Некоторые страны осторожно начинают высаживаться на бортах этих танкеров, но все равно теневой флот, а это сотни судов, до сих пор работает.

Итак, инструментов существует целый ряд, но и Европейский Союз, и Соединенные Штаты Америки очень осторожно подходят к их применению. К сожалению, стратегия или тактика европейских стран и США не изменилась: они не хотят резкого падения, резкого краха российского режима.

Они хотят оказывать мягкое давление и таким мягким способом привести Россию за стол переговоров. Но Россия – это огромная страна с огромной ресурсной базой. Кроме того, у нее есть союзники – Иран, Северная Корея, Китай. Поэтому мягкий и сдержанный подход к России приводит к затягиванию процесса,

– подчеркнул аналитик.

В таком случае война может продолжаться еще очень долго. Инструменты давления есть, но нет политической воли применить их один раз, чтобы нанести сильный удар по России.