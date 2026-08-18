Такою думкою з 24 Каналом поділився керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов, додавши, що далеко не всі інструменти, які має Захід, уже використали. Вони можуть завдати країні-агресорці суттєвого удару, але для цього бракує політичної волі.

Які інструменти тиску має Захід?

Оцінки аналітиків коливаються від того, що західний світ уже вичерпав усі можливі інструменти й тепер усе вирішуватиметься на полі бою. Інші ж говорять, що санкції накладені ще не всі. Зрештою, Росія продовжує отримувати підтримку від низки країн.

Можна згадати, що безплідними залишилися дискусії, які довго точилися щодо конфіскації російських активів, заморожених у Європі. Тоді мовилось про те, щоб використати активи й купувати на ці гроші зброю для армії України.

Зрештою на Заході вирішили зробити Україні великий кредит на 90 мільярдів коштом майбутніх компенсацій з боку Росії, які невідомо чи коли-небудь насправді відбудуться. Тому конфіскація активів була б досить суттєвим ударом,

– наголосив Сергій Стуканов.

Крім цього варто згадати, що Європа дотепер не відмовилася повністю від експорту російських енергоносіїв, якщо говорити принаймні про зріджений газ. Захід не підійшов до санкцій проти "Росатому", який співпрацює навіть з низкою країн Європейського Союзу, наприклад, з Угорщиною.

"Можемо говорити про санкції щодо закупівлі російських коштовних металів, що також є абсолютно неореним полем. Про вторинні санкції щодо тих, хто активно купує російські енергоносії. Або про реальні санкції щодо російського тіньового флоту", – додав Сергій Стуканов.

Які інструменти тиску боляче вдарять по Росії: дивіться відео

Звісно, Росія подекуди стикається з певними спробами заарештовувати її судна. Деякі країни обережно починають висаджуватися на бортах цих танкерів, але все одно тіньовий флот, а це сотні суден, дотепер працює.

Отже, інструментів існує низка, але і Європейський Союз, і Сполучені Штати Америки дуже обережно підходять до їхнього застосування. На жаль, стратегія чи тактика європейських країн і США не змінилася: вони не хочуть різкого падіння, різкого краху російського режиму.

Вони хочуть тиснути м'яко і таким м'яким способом привести Росію за стіл переговорів. Але Росія – це величезна країна з величезною ресурсною базою. Крім того, вона має допоміжний чинник – Іран, має Північну Корею, Китай. Тому коротке й лагідне визначення Росії веде до затягування процесу,

– підкреслив аналітик.

У такому випадку війна може тривати ще дуже довго. Інструменти тиску є, але немає політичної волі їх застосувати один раз, щоб сильно вдарити по Росії.