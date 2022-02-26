Окончательный аргумент для мира, - Зеленский о жилых домах, разрушенных Россией

Россия продолжает свои попытки захватить города Украины. Однако для мира уже есть конкретные доводы.

Речь идет о верхе цинизма, когда оккупанты уничтожают жилые дома. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения 26 февраля, сообщает 24 канал.

Внимание Продолжалось настоящее сражение за Киев, – Зеленский

Оккупанты бьют по жилым кварталам, в том числе из реактивной артиллерии, пытаются разрушить энергетические объекты. У них очень подлая тактика, отметил президент.

Разрушенные ракетами и артиллерией жилые дома – это окончательный аргумент для мира, чтобы вместе с нами остановить оккупационное нашествие,

– заявил Зеленский.

Право на членство в ЕС

И добавил, что народ Украины уже заслужил и вправе получить членство в Евросоюзе. "Это и будет ключевым свидетельством поддержки нашей страны", – считает глава государства.

"Настал решающий момент раз и навсегда закрыть многолетнюю стратегическую дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС", – добавил он.

Этот вопрос он сегодня обсудил с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Новое обращение Зеленского от 26 февраля: видео

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