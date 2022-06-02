Вооруженные Силы Украины показали, как они уничтожают российские танки с оккупантами внутри. Обнародованное в сети видео захватывает дух.

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На видео видно, как танки едут по населенному пункту, пока их не остановили огнем украинские военные.

" В окрестностях Марьинки заблудились российские "туристы" . Они не увидели знаки, запрещающие какое-либо движение и еще и наехали на "поребрик", который для них установили воины К2 54 ОМБр вместе с другими заинтересованными лицами", – шутят военные ВСУ.

Некоторые танки наехали на заранее расставленные украинскими военными мины, а некоторые – попали снарядом ВСУ. Впоследствии наши бойцы даже показали фото, оставшиеся из техники захватчиков.



Вот что осталось из танка кафиров / Скирншот с видео

В окрестностях Марьинки ВСУ огнем встретили российские танки: смотрите видео



Украинские бойцы ежедневно успешно ликвидируют пришедших на нашу землю российских захватчиков. Так, на видео с птичьего полета видно, как украинские военные, корректируя свои действия благодаря беспилотнику, ювелирно ликвидировали колонну вражеской техники. Вместо нее осталась только груда раскаленного железа.

Потери кафиров по состоянию на 2 июня

По состоянию на 99-й день с начала полномасштабного вторжения России в Украину подразделения ВСУ уничтожили уже 30 850 вражеских военных. Только за минувшие сутки, 1 июня, ликвидировали 150 захватчиков. Больше всего потери россияне понесли на Бахмутском направлении.

Кроме того, у кафиров уже значительно меньше техники. За более чем 3 месяца войны ВСУ уничтожили:

1363 танка,

3354 боевых бронированных машин,

210 самолетов,

175 вертолетов,

521 беспилотник,

2325 вражеских автомобилей и автоцистерн,

661 артиллерийскую систему,

207 реактивных систем залпового огня,

95 средств противовоздушной обороны и т.д.

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