Збройні Сили України показали, як вони ефектно знищують російські танки з окупантами всередині. Оприлюднене в мережі відео захоплює дух.

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На відео помітно, як танки їдуть по населеному пункту, поки їх не зупинили вогнем українські військові.

"На околицях Мар'їнки заблукали російські "туристи". Вони не побачили знаки, що забороняють будь-який рух та ще й наїхали на "поребрик", який для них встановили воїни К2 54 ОМБр разом з іншими зацікавленими особами", – жартують військові ЗСУ.

Деякі танки наїхали на заздалегідь розставлені українськими військовими міни, а в деякі – влучили снарядом ЗСУ. Згодом наші бійці навіть показали фото, що лишилося з техніки загарбників.



Ось що лишилося з танка окупантів / Скірншот з відео

На околицях Мар'їнки ЗСУ вогнем зустріли російські танки: дивіться відео



Українські бійці щодня успішно ліквідовують російських загарбників, що прийшли на нашу землю. Так, на відео з пташиного польоту видно, як українські військові, корегуючи свої дії завдяки безпілотнику, ювелірно ліквідували колонну ворожої техніки. Замість неї залишилася лише груда розпеченого заліза.

Втрати окупантів станом на 2 червня

Станом на 99 день з початку повномасштабного вторгнення Росії в України підрозділи ЗСУ знищили вже 30 850 ворожих військових. Лише за минулу добу, 1 червня, ліквідували 150 загарбників. Найбільше втрат росіяни зазнали на Бахмутському напрямку.

Крім того, в окупантів вже значно менше техніки. За понад 3 місяці війни ЗСУ знищили:

1363 танки,

3354 бойових броньованих машин,

210 літаків,

175 гелікоптерів,

521 безпілотник,

2325 ворожих автомобілів та автоцистерн,

661 артилерійську систему,

207 реактивних систем залпового вогню,

95 засобів протиповітряної оборони тощо.

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