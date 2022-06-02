Збройні Сили України показали, як вони ефектно знищують російські танки з окупантами всередині. Оприлюднене в мережі відео захоплює дух.
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На відео помітно, як танки їдуть по населеному пункту, поки їх не зупинили вогнем українські військові.
"На околицях Мар'їнки заблукали російські "туристи". Вони не побачили знаки, що забороняють будь-який рух та ще й наїхали на "поребрик", який для них встановили воїни К2 54 ОМБр разом з іншими зацікавленими особами", – жартують військові ЗСУ.
Деякі танки наїхали на заздалегідь розставлені українськими військовими міни, а в деякі – влучили снарядом ЗСУ. Згодом наші бійці навіть показали фото, що лишилося з техніки загарбників.
Ось що лишилося з танка окупантів / Скірншот з відео
На околицях Мар'їнки ЗСУ вогнем зустріли російські танки: дивіться відео
Українські бійці щодня успішно ліквідовують російських загарбників, що прийшли на нашу землю. Так, на відео з пташиного польоту видно, як українські військові, корегуючи свої дії завдяки безпілотнику, ювелірно ліквідували колонну ворожої техніки. Замість неї залишилася лише груда розпеченого заліза.
Втрати окупантів станом на 2 червня
Станом на 99 день з початку повномасштабного вторгнення Росії в України підрозділи ЗСУ знищили вже 30 850 ворожих військових. Лише за минулу добу, 1 червня, ліквідували 150 загарбників. Найбільше втрат росіяни зазнали на Бахмутському напрямку.
Крім того, в окупантів вже значно менше техніки. За понад 3 місяці війни ЗСУ знищили:
- 1363 танки,
- 3354 бойових броньованих машин,
- 210 літаків,
- 175 гелікоптерів,
- 521 безпілотник,
- 2325 ворожих автомобілів та автоцистерн,
- 661 артилерійську систему,
- 207 реактивних систем залпового вогню,
- 95 засобів протиповітряної оборони тощо.
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