Окровавленную игрушку с вокзала Краматорска передадут в представительство ООН

Фото окровавленной игрушки с вокзала Краматорска, по которому Россия нанесла ракетный удар, облетели весь мир. Эта игрушка стала печальным символом трагедии, унесшей жизни десятков человек.

Алексей Белошицкий подчеркнул, что правоохранители решили изъять игрушку. Ее направят в представительство ООН, занимающееся фиксацией военных преступлений и преступлений против человечества.

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Белошицкий отметил, что фотография – символ катастрофы, которую устроил "рашистский мерзкий режим" на вокзале в Краматорске.

Мы решили сохранить эту игрушку в таком состоянии, изъять ее и направить в представительства ООН, занимающиеся фиксацией военных преступлений и преступлений против человечества, которые натворила нацистская рашка,

– заявил Белошицкий.

Пакет с игрушкой уже отправили в Киев. Далее – путь в ООН. Там игрушка напомнит о судьбах украинских детей, уничтоженных российскими ракетами и бомбами.

Видео, опубликованное далее, содержит кадры 18+

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