Округление в чеке: Нацбанк объяснил свою инициативу

Нацбанк прекращает чеканить мелкие монеты – он позволил продавцам не давать покупателям сдачу. Например, если человек будете покупать мороженое за 4 гривны 70 копеек, а продавец не будет иметь 30 копеек остального, то мороженое будет стоить покупателю именно 5 гривен, а не 4 гривны 70 копеек, как написано на ценнике.

По состоянию на начало 2018 года украинцы имели в пользовании 60 миллионов банковских карт – то есть, по несколько у каждого. Уровень расчетов именно карточками, а не наличными, в торговых сетях давно превысил 50 процентов.

Читайте также: В Украине останавливают чеканку мелких монет: НБУ назвал дату

Это действительно удобно – не нужно носить в карманах наличные или ожидать сдачу от продавцов. Раньше часто в день зарплаты люди выстраивались перед банкоматом и снимали с карточки все до копейки. Теперь страх перед "пластиком" прошел – картами пользуются и школьники, и пенсионеры. Впрочем, остались и консерваторы или просто несведущие, которые и дальше любят наличные. Именно для таких людей эта новость будет печальной.

В Украине хотят избавиться от монет мелкого номинала. В магазинах их принимают неохотно, а остаток в несколько копеек не всегда забирают и сами покупатели. Поэтому это вопрос в стране пытаются урегулировать. Уже с первого июля заработает система округления суммы в чеке. Будут округлять конечную сумму: все, что менее как 5 копеек – в сторону уменьшения, а то, что в пределах 5-9 – в сторону увеличения. Для примера: вместо 52 копеек придется отдать 50, а вместо 57 – 60.

Номиналы монет, которые будут отменены и которые остаются в обращении.

Нововведение – инициатива Национального банка Украины. Целью является убрать из обращения монеты мелких номиналов. Речь идет о номиналы 1, 2, 5 и 25 копеек. Но уверяют, что округлять будут только в пределах десяти, поэтому кошельки украинцев сильно пострадать не должны. В случае наличия у покупателя монет мелких номиналов, он и в дальнейшем можно ими рассчитываться, а в случае наличия таких монет у продавца, он может выдать покупателю сдачу этими номиналами. При этом, округление не будет осуществляться во время безналичных расчетов.

Постановление НБУ должно бы упростить расчеты, но посеяло панику среди предпринимателей. Они опасаются, что из-за округления возникнут проблемы с налоговой.

Как закруглять? Как отображать эти закругления в чеке? Как показывать их в налоговых накладных? До сих пор нет четкого механизма,

– подчеркнула главный бухгалтер торговой компании Лилия Мурий.

Ожидали разъяснительного письма для предпринимателей, но так и не получили.

На алкоголь у нас есть минимальная розничная цена, и мы не имеем права в меньшую сторону округлить, потому что это будет нарушение законодательства. Точно так же с табачными изделиями, но здесь – в большую сторону, ибо это так же нарушение законодательства. Нет четкой позиции, какая сумма (до или после округления) должна указываться в отчетных документах,

– утверждает координатор Европейской Бизнес Ассоциации Юлия Загарий.

Пока верхи решают, некоторые торговые сети уже округляют. Убирают маркетинговые 99 копеек. Но большинство все-таки ждут разъяснений.

Мы решили с первого июля не вносить изменений и работать, как и раньше. Ждем разъяснений, и только потом будем перестраивать наши системы,

– подчеркнула Лилия Мурий.

Покупатели же к нововведению готовы. Говорят, если избавятся от мелких монет, то не обеднеют. Хотя, для пенсионеров, бюджетников, для которых буквально каждая копейка важна, этот вопрос остается острым и открытым.