Военный эксперт Петр Черник рассказал 24 Каналу, стоит ли ожидать усиления боевых действий из-за нового указа Путина.

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Вопрос персонального престижа

В настоящее время боевые действия на высшей точке тональности. Россияне вернули мир во Вторую мировую войну, а в какой-то части даже в Первую. Ничто ни на секунду не утихает. Есть разве что относительное временное затишье на Купянско – Лиманской дуге. Вероятно, оккупанты перегруппируют там силы.

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Путин уже столько тех приказов отдал, что все уже сбились со счета, когда и какие задачи ставил российский диктатор, особенно в отношении Бахмута. По мнению Черника, к этому надо относиться даже слегка цинично, потому что это поможет выживать, но никоим образом нельзя врага недооценивать.

Если Марьинка это стала точка, они больше полутора лет пройти ее не могут, то Клещеевка же важна. Это ведь потенциальное оперативное окружение Бахмута. Этого Россия не может допустить, ведь город-крепость имеет политическое значение. Путин наградил недогероев,

– отметил военный эксперт.

Для россиян содержание Бахмута – это вопросы персонального престижа Город разрушен фактически до фундамента, там щебень. Оккупантам не за что держаться.

Как только оперативное окружение сложится, а я считаю, что такие перспективы мы имеем, вражеская группировка будет уничтожена. А я персонально очень мечтаю, чтобы несколько тысяч россиян сдались в плен. Это бы серьезно надломило их стратегическую мотивацию оккупантов,

– добавил Черник.

Картинка с несколькими тысячами пленными россиянами – достаточно серьезный стимул давления на психологию. Ибо если все погибнут, то российская пропаганда сделает из своих солдат героев, которые "сражались за родину", а если не "погибли за родину", то не такие они стальные как о них рассказывают.

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Ситуация в районе Бахмута