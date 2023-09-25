Військовий експерт Петро Черник розповів 24 Каналу, чи варто очікувати посилення бойових дій через новий указ Путіна.

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Питання персонального престижу

Нині бойові дії на найвищій точці тональності. Росіяни повернули світ у Другу світову війну, а у якійсь частині навіть у Першу. Ніщо ні на секунду не затихає. Є хіба що відносне тимчасове затишшя на Куп'янсько – Лиманській дузі. Ймовірно, окупанти перегруповують там сили.

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Путін вже стільки тих наказів віддав, що всі вже збилися з рахунку коли і які завдання ставив російський диктатор, особливо щодо Бахмута. На думку Черника, до цього треба ставитися навіть злегка цинічно, бо це нам допоможе виживати, але жодним чином не можна ворога недооцінювати.

Якщо Мар'їнка це стала точка, вони більше півтора року пройти її не можуть, то Кліщіївка ж є важливою. Адже це потенційне оперативне оточення Бахмута. Цього Росія не може допустити, адже місто-фортеця має політичне значення. Путін нагородив недогероїв,

– зазначив військовий експерт.

Для росіян утримання Бахмута – це питання персонального престижу. Місто зруйноване фактично до фундаменту, там щебінь. Окупантам немає за що триматися.

Як тільки оперативне оточення складеться, а я вважаю, що такі перспективи ми маємо, то вороже угруповання буде знищене. А я персонально дуже мрію, щоб кілька тисяч росіян здалися у полон. Це б серйозно надламало їхню стратегічну мотивацію окупантів,

– додав Черник.

Картинка з кількома тисячами полоненими росіянами – доволі серйозний стимул тиску на психологію. Бо якщо всі загинуть, то російська пропаганда зробить зі своїх солдатів героїв, які "сражалісь за родіну", а якщо не "погіблі за родіну", то не такі вони сталево міцні як про них розповідають.

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