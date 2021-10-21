Окружение президента Чехии могло "слить" секретную информацию, – СМИ
Источник:Denik N
Полиция и служба государственной безопасности и информации Чехии (BIS) расследуют утечку секретной информации из администрации президента Милоша Земана. Сам глава государства сейчас находится в реанимации.
Об утечке информации спецслужбам стало известно еще до госпитализации Земана. Чешское издание утверждает, что контрразведка BIS проводит расследование уже несколько недель.
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Кто мог "слить" информацию
В связи с делом контрразведка хочет допросить руководителя офиса президента Чехии Вратислава Минаржа. Он в свое время не прошел проверку в службе безопасности и не получил доступа к документам, составляющим государственную тайну.
Кстати, недавно в Чехии вспыхнул еще один скандал с участием Минаржа. Его обвинили в причастности к вероятной фальсификации подписи президента. Ведь тот, по заключению медиков, не мог подписать документ самостоятельно из-за состояния здоровья.
Ситуация в Чехии: что надо знать
- 10 октября 2021 года чешского президента госпитализировали в больницу. Соответственно он не может исполнять обязанности главы государства. Отметим, причина ухудшения здоровья политика неизвестна, однако СМИ предполагают, что это произошло из-за проблем с печенью.
- Кстати, состояние здоровья Земана ухудшилось сразу после парламентских выборов в стране. На них доминирующая партия одержала сенсационное поражение.
- Процедура лишения полномочий президента уже стартовала.