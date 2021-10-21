Окружение президента Чехии могло "слить" секретную информацию, – СМИ

Полиция и служба государственной безопасности и информации Чехии (BIS) расследуют утечку секретной информации из администрации президента Милоша Земана. Сам глава государства сейчас находится в реанимации.

Об утечке информации спецслужбам стало известно еще до госпитализации Земана. Чешское издание утверждает, что контрразведка BIS проводит расследование уже несколько недель.

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Кто мог "слить" информацию

В связи с делом контрразведка хочет допросить руководителя офиса президента Чехии Вратислава Минаржа. Он в свое время не прошел проверку в службе безопасности и не получил доступа к документам, составляющим государственную тайну.

Кстати, недавно в Чехии вспыхнул еще один скандал с участием Минаржа. Его обвинили в причастности к вероятной фальсификации подписи президента. Ведь тот, по заключению медиков, не мог подписать документ самостоятельно из-за состояния здоровья.

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