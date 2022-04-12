Окружение Путина боится его больше чем последствий войны, – российский оппозиционер

В декабре 2022 года будет 100 лет с основания СССР, поскольку Путин любит символизм, то для него важно и завершить войну в Украине и объединиться с Беларусью, образовать "союз славянских республик".

Об этом заявил российский оппозиционер Илья Пономарев в эфире 24 канала. Он также добавил, что российские элиты отлично понимают, что победить в войне в Украине невозможно.

Читайте также "Работайте братья": Россия продолжает использовать для пропаганды маленьких детей

Подавляющее большинство окружения Путина понимает, что это нападение было ошибкой. Но все же Путина они боятся больше, чем последствий войны,

– отмечает оппозиционер.

По мнению Пономарева, российская элита до сих пор считает, что Россия – победоносное государство и большая страна. Тех олигархов, которые раньше пытались высказаться против войны в Украине – не слышат.

Вас может заинтересовать – Путин получает удовольствие от страха Запада: смотрите видео



