Про це заявив російський опозиціонер Ілля Пономарьов у ефірі 24 каналу. Він також додав, що російські еліти чудово розуміють, що перемогти у війні в Україні неможливо.

Читайте також: "Работайтє, братья": Росія продовжує використовувати для пропаганди малих дітей

Переважна більшість оточення Путіна розуміє, що цей напад був помилкою. Але все таки Путіна вони бояться більше, аніж наслідків війни,

– зазначає опозиціонер.

На думку Пономарьова, російська еліта й досі вважає, що Росія – переможна держава та велика країна, Тих олігархів, які раніше намагались висловитись проти війни в Україні – не чують.

Вас може зацікавити – Путін отримує задоволення від страху Заходу: дивіться відео



