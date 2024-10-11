Об этом 24 Каналу рассказал российский политтехнолог Аббас Галлямов, заметив, что ситуация в России постепенно становится более напряженной. Окружение Путина значительно хуже живет из-за санкций и по крайней мере из-за хоть какой-то изоляции страны-агрессора. Они особенно жалуются на то, что не могут поехать за границу на адекватное лечение.

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Чего боится окружение Путина

По мнению Галлямова, "население" России все больше демонстрирует недовольство из-за условий, которые сложились от полномасштабной войны против Украины. На этом фоне Путин вынужден передавать все больше власти силовикам. Они борются против оппозиции и обеспечивают лояльность населения к режиму.

Чем больше у них власти – тем больше риска, что тебя загребут. Они занимаются и поручениями Путина, и набивают свои карманы. Сперва банкротят чужих, а потом возьмутся и за своих. Поэтому риск попасть под каток репрессий вполне реален. Это пугает даже столь близких людей к режиму как Ковальчуки,

– сказал Галлямов.

Сейчас окружение Путина действует по принципу: будешь сидеть тихо – пронесет. Однако Галлямов считает – если Путин внезапно ослабит "хватку", то вполне возможно, что среди окружения Путина начнутся действия, чтобы вернуться к прежней жизни.

Российский "Левада-центр" недавно обнародовал новый опрос относительно того, поддерживают ли россияне войну. Так, действия российских войск поддерживает или "скорее поддерживает, чем нет" 76% жителей России. Что еще раз разрушает аргумент различных "оппозиционеров", что это все война одного Путина. При этом 54% хотели бы и "скорее, хотели бы" начать мирные переговоры.