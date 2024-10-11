Про це 24 Каналу розповів російський політтехнолог Аббас Галлямов, зауваживши, що ситуація в Росії поступово стає більш напруженою. Оточення Путіна значно гірше живе через санкції та принаймні якусь та й ізоляцію країни-агресорки. Вони особливо скаржаться на те, що не можуть поїхати за кордон на адекватне лікування.

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Чого боїться оточення Путіна

На думку Галлямова, "насєлєніє" Росії все більше демонструє невдоволення через умови, які склалися від повномасштабної війни проти України. На цьому тлі Путін змушений передавати все більше влади силовикам. Вони борються проти опозиції та забезпечують лояльність населення до режиму.

Чим більше у них влади – тим більше ризику, що тебе загребуть. Вони займаються і дорученнями Путіна, і набивають свої кишені. Спершу банкрутять чужих, а потім візьмуться і за своїх. Тому ризик попасти під каток репресій цілком реальний. Це лякає навіть настільки близьких людей до режиму як Ковальчуки,

– сказав Галлямов.

Зараз оточення Путіна діє за принципом: будеш сидіти тихо – пронесе. Однак Галлямов вважає – якщо Путін раптово ослабить "хватку", то цілком можливо, що серед оточення Путіна почнуться дії, аби повернутися до колишнього життя.

Російський "Левада-центр" нещодавно оприлюднив нове опитування щодо того, чи підтримують росіяни війну. Так, дії російських військ підтримує або "скоріше підтримує, ніж ні" 76% жителів Росії. Що ще раз руйнує аргумент різних "опозиціонерів", що це все війна одного Путіна. При цьому 54% хотіли б почати мирні переговори.