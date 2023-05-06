Об этом 24 Канала рассказал бывший политтехнолог Кремля Ростислав Мурзагулов. Он убежден, что поражение для России станет неприятным и болезненным, но страна должна это пройти, потому что другого выхода у него уже нет.

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По своим источникам Мурзагулов знает, что сейчас окружение Путина понимает его слабость и потребности его замены.

Странно, что эти мысли не явились сразу. Ибо, например, у меня понимание появилось 2 года назад, что этот бронепоезд летит в пропасть и я просто отказался от всего и уехал, потому что мне было понятно, что Путин сделает что-то мерзкое, загнанное себя в тупик, вероятно, это будет пов связано с войной, возможно, против Украины. Это было достаточно легко просчитать,

– добавил говорящий.

Все пошло не по плану

Путин – это очень простой организм, заметил Мурзагулов. У него простая система "свой – чужой", и у него простые решения из Средневековья, как решать геополитические проблемы: если ему не нравится политик другой страны – проще всего отправить туда танки.

Еще год назад по общению с людьми, приближенными к Путину, было понятно, что они неоднозначно относились к его решениям и считали, что скоро все закончится. Мол, "мне не нравится, что происходит, но у Путина есть какие-то секретные знания и умения, он быстренько все исправит, ведь у Грузии и Крыма все получилось хорошо".

Мне было понятно, что ему всегда так везти не будет, как с Крымом и Грузией. Соответственно, сейчас это уже понимают, наверное, 90% моего круга общения, например. Сейчас они уже начинают говорить о вещах более правильных,

– заметил аналитик.

Мурзагулов сказал, почему окружение Путина настроено против него: смотреть видео

У России появился шанс очиститься

По мнению эксполиттехнолога России, сейчас кремлевский режим продвигает очень примитивную сентенцию: "да мы сами себя загнали в тупик, мы все сделали неправильно, у нас все все украли, нет никакой второй армии и Киева за 3 дня, но теперь нам нельзя проигрывать , потому что весь мир против нас объединился, что же будет, если мы проиграем?

На это я отвечаю: "ничего не будет, это поражение очистит страну, это поражение даст стране новый шанс стать демократическим". Возможно, это будет уже не одна страна, а несколько, потому что эти мысли сейчас часто появляются в регионах, особенно на Кавказе, он уже дружеским маршем готов оттуда выходить.

– рассказал политтехнолог.

До россиян понемногу начинает "доходить"